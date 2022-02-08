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Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова
Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова - РИА Новости, 08.02.2022
Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что турецким властям нужно следовать современным реалиям и смириться с... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:12
2022-02-08T09:12
догу перинчек
северный кипр
россия
турция
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что турецким властям нужно следовать современным реалиям и смириться с историческим выбором крымчан воссоединиться с Россией.Ранее генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что Турции необходимо принять принадлежность Крыма к России, а взамен России признать Турецкую Республику Северного Кипра."Партии власти Турции пора принять здравый расчет и следовать современным реалиям, признать полуостров Крым частью России и смириться с историческим выбором крымчан и возвращением Крыма в родную гавань", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, пока турецкие власти, отказываясь признавать Крым, избрали тактику заигрывания с Украиной."Это лишь сиюминутное желание экономической выгоды и не более. Украина стоит на пороге необдуманных шагов, которые могут окончательно стереть с лица земли такое себе явление как украинское государство", - сказал Умеров и добавил, что вне зависимости от исхода "этой грязной игры", крымские татары будут отстаивать суверенные границы Российской Федерации и интересы российского Крыма от любых посягательств.
https://ria.ru/20220127/blokada-1769717524.html
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северный кипр
россия
турция
республика крым
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догу перинчек, северный кипр, россия, турция, в мире, республика крым
09:12 08.02.2022
 
Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова

Глава крымских татар Умеров призвал Турцию смириться с российским статусом полуострова

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что турецким властям нужно следовать современным реалиям и смириться с историческим выбором крымчан воссоединиться с Россией.
Ранее генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что Турции необходимо принять принадлежность Крыма к России, а взамен России признать Турецкую Республику Северного Кипра.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 06:25
В Крыму рассказали об иске к Украине из-за водной блокады
"Партии власти Турции пора принять здравый расчет и следовать современным реалиям, признать полуостров Крым частью России и смириться с историческим выбором крымчан и возвращением Крыма в родную гавань", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, пока турецкие власти, отказываясь признавать Крым, избрали тактику заигрывания с Украиной.
"Это лишь сиюминутное желание экономической выгоды и не более. Украина стоит на пороге необдуманных шагов, которые могут окончательно стереть с лица земли такое себе явление как украинское государство", - сказал Умеров и добавил, что вне зависимости от исхода "этой грязной игры", крымские татары будут отстаивать суверенные границы Российской Федерации и интересы российского Крыма от любых посягательств.
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На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым
 
Догу ПеринчекСеверный КипрРоссияТурцияВ миреРеспублика Крым
 
 
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