https://ria.ru/20220208/krym-1771605352.html

Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова

Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова - РИА Новости, 08.02.2022

Крымские татары призвали Турцию смириться с российским статусом полуострова

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что турецким властям нужно следовать современным реалиям и смириться с... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:12

2022-02-08T09:12

2022-02-08T09:12

догу перинчек

северный кипр

россия

турция

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что турецким властям нужно следовать современным реалиям и смириться с историческим выбором крымчан воссоединиться с Россией.Ранее генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил в интервью РИА Новости, что Турции необходимо принять принадлежность Крыма к России, а взамен России признать Турецкую Республику Северного Кипра."Партии власти Турции пора принять здравый расчет и следовать современным реалиям, признать полуостров Крым частью России и смириться с историческим выбором крымчан и возвращением Крыма в родную гавань", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, пока турецкие власти, отказываясь признавать Крым, избрали тактику заигрывания с Украиной."Это лишь сиюминутное желание экономической выгоды и не более. Украина стоит на пороге необдуманных шагов, которые могут окончательно стереть с лица земли такое себе явление как украинское государство", - сказал Умеров и добавил, что вне зависимости от исхода "этой грязной игры", крымские татары будут отстаивать суверенные границы Российской Федерации и интересы российского Крыма от любых посягательств.

https://ria.ru/20220127/blokada-1769717524.html

https://ria.ru/20220204/krym-1770983855.html

северный кипр

россия

турция

республика крым

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