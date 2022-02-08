https://ria.ru/20220208/krazha-1771713462.html

Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей

Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей - РИА Новости, 08.02.2022

Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей

Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:17

2022-02-08T16:17

2022-02-08T16:17

происшествия

екатерина гордон

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей.Инцидент произошел, когда к ней на работу вышла новая домработница. "Пропали одни серьги, которые я просто не успела убрать в сейф. К сожалению, дорогие, стоимостью почти 5 миллионов рублей", - сообщила Гордон.По ее словам, домработница обещала приехать и дать показания на детекторе лжи, но затем перестала отвечать на телефон. Тогда юрист подала заявление в полицию."Все основания для возбуждения дела есть", - добавила собеседница.

https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатерина гордон, москва