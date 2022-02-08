https://ria.ru/20220208/krazha-1771713462.html
Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей
Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей - РИА Новости, 08.02.2022
Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей
Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:17
2022-02-08T16:17
2022-02-08T16:17
происшествия
екатерина гордон
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151339/32/1513393284_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4c3aec0db9b20a5790a026d6d54f370.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей.Инцидент произошел, когда к ней на работу вышла новая домработница. "Пропали одни серьги, которые я просто не успела убрать в сейф. К сожалению, дорогие, стоимостью почти 5 миллионов рублей", - сообщила Гордон.По ее словам, домработница обещала приехать и дать показания на детекторе лжи, но затем перестала отвечать на телефон. Тогда юрист подала заявление в полицию."Все основания для возбуждения дела есть", - добавила собеседница.
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151339/32/1513393284_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc75fd47724fac056284f47d5730a326.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатерина гордон, москва
Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей
Юрист Екатерина Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей.
Инцидент произошел, когда к ней на работу вышла новая домработница. "Пропали одни серьги, которые я просто не успела убрать в сейф. К сожалению, дорогие, стоимостью почти 5 миллионов рублей", - сообщила Гордон.
По ее словам, домработница обещала приехать и дать показания на детекторе лжи, но затем перестала отвечать на телефон. Тогда юрист подала заявление в полицию.
"Все основания для возбуждения дела есть", - добавила собеседница.