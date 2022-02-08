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Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей
Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей - РИА Новости, 08.02.2022
Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей
Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:17
2022-02-08T16:17
происшествия
екатерина гордон
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей.Инцидент произошел, когда к ней на работу вышла новая домработница. "Пропали одни серьги, которые я просто не успела убрать в сейф. К сожалению, дорогие, стоимостью почти 5 миллионов рублей", - сообщила Гордон.По ее словам, домработница обещала приехать и дать показания на детекторе лжи, но затем перестала отвечать на телефон. Тогда юрист подала заявление в полицию."Все основания для возбуждения дела есть", - добавила собеседница.
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происшествия, екатерина гордон, москва
16:17 08.02.2022
 
Юрист Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей

Юрист Екатерина Гордон пожаловалась в полицию на кражу серег за пять миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕкатерина Гордон
Екатерина Гордон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Екатерина Гордон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Глава московской юрфирмы Екатерина Гордон рассказала РИА Новости, что подала в полицию заявление о краже ее сережек за почти 5 миллионов рублей.
Инцидент произошел, когда к ней на работу вышла новая домработница. "Пропали одни серьги, которые я просто не успела убрать в сейф. К сожалению, дорогие, стоимостью почти 5 миллионов рублей", - сообщила Гордон.
По ее словам, домработница обещала приехать и дать показания на детекторе лжи, но затем перестала отвечать на телефон. Тогда юрист подала заявление в полицию.
"Все основания для возбуждения дела есть", - добавила собеседница.
Марина Корташенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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ПроисшествияЕкатерина ГордонМосква
 
 
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