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Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России
Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 08.02.2022
Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация в РФ характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:35
2022-02-08T15:35
2022-02-08T15:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в РФ характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация в РФ характеризуется продолжающимся уже четыре недели ростом, но хочу отметить несколько особенностей текущего периода, тем более прошедшей недели: мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста. Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
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коронавирус covid-19, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
15:35 08.02.2022 (обновлено: 15:46 08.02.2022)
Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19