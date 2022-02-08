https://ria.ru/20220208/kovid-1771701825.html

Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России

Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 08.02.2022

Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России

Эпидемиологическая ситуация в РФ характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:35

2022-02-08T15:35

2022-02-08T15:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в РФ характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация в РФ характеризуется продолжающимся уже четыре недели ростом, но хочу отметить несколько особенностей текущего периода, тем более прошедшей недели: мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста. Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20220208/patsienty-1771698131.html

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коронавирус covid-19, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса