Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/kovid-1771701825.html
Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России
Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 08.02.2022
Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация в РФ характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:35
2022-02-08T15:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в РФ характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация в РФ характеризуется продолжающимся уже четыре недели ростом, но хочу отметить несколько особенностей текущего периода, тем более прошедшей недели: мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста. Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
https://ria.ru/20220208/patsienty-1771698131.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, омикрон-штамм коронавируса
15:35 08.02.2022 (обновлено: 15:46 08.02.2022)
 
Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в РФ характеризуется продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом, но на прошлой неделе впервые зафиксировано снижение темпов прироста новых случаев, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидситуация в РФ характеризуется продолжающимся уже четыре недели ростом, но хочу отметить несколько особенностей текущего периода, тем более прошедшей недели: мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста. Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63% в отличии от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
15:20Распространение коронавируса
Мурашко заявил, что большинство пациентов с COVID-19 лечится амбулаторно
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала