https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771701481.html

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.02.2022

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

В Москве отмечается снижение заболеваемости COVID-19, в 84 регионах фиксируется рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:34

2022-02-08T15:34

2022-02-08T15:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757568430_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_6a4e80393a625ec74e594aa1bf34bd30.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве отмечается снижение заболеваемости COVID-19, в 84 регионах фиксируется рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вместе с тем, мы видим распространение эпидситуации на всю территорию Российской Федерации и в связи с этим снижение доли трех ведущих субъектов - Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга - до 32,3%. Всё остальное - это заболеваемость, которая приходится на всю территорию Российской Федерации", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19."Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7% - это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве", - отметила она.

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), россия