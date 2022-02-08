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Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 08.02.2022
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
В Москве отмечается снижение заболеваемости COVID-19, в 84 регионах фиксируется рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:34
2022-02-08T15:34
2022-02-08T15:46
распространение коронавируса
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Москве отмечается снижение заболеваемости COVID-19, в 84 регионах фиксируется рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вместе с тем, мы видим распространение эпидситуации на всю территорию Российской Федерации и в связи с этим снижение доли трех ведущих субъектов - Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга - до 32,3%. Всё остальное - это заболеваемость, которая приходится на всю территорию Российской Федерации", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19."Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7% - это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве", - отметила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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15:34 08.02.2022 (обновлено: 15:46 08.02.2022)
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве