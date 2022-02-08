11:04 08.02.2022 (обновлено: 12:34 08.02.2022)
За сутки в России госпитализировали 20 185 человек с COVID-19
За сутки в России выявили 165 643 новых случая COVID-19, умерли 698 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медицинские работники доставляют пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в российские больницы попали более 20 тысяч человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <...> составило 20 185 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 86,2 процента", — сказано в сообщении.
Показатель вырос в 77 регионах, снизился в семи и не изменился в одном.
За 24 часа в России выявили 165 643 новых случая COVID-19 (накануне было 171 905), умерли 698 человек (днем ранее — 609). За всю пандемию инфицированными оказались более 13 миллионов, скончались свыше 336 тысяч.
Больше всего новых пациентов в Москве (12 902), Санкт-Петербурге (11 014) и Подмосковье (8486). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 394 миллиона зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
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