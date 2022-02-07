https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771438635.html
В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом
В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом - РИА Новости, 07.02.2022
В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом
За прошедшие сутки в российские больницы попали более 10,8 тысячи человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:42
2022-02-07T11:42
2022-02-07T12:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249805_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_008744f65a2e322ce25c86e0395b3a27.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в российские больницы попали более 10,8 тысячи человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 10 843 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15 процентов", — говорится в сообщении.Снижение отмечено в 53 регионах, увеличение — в 29, ситуация не изменилась в трех.За 24 часа в России выявили 171 905 новых случаев COVID-19 (впервые с 10 января меньше, чем накануне), умерли 609 человек. За всю пандемию инфицированными оказались почти 13 миллионов, скончались 336 тысяч.Больше всего новых пациентов в Москве (15 442), Санкт-Петербурге (13 372) и Подмосковье (12 230). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 386 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.
https://ria.ru/20220206/pitanie-1771294834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771249805_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_01d1b7b04a9cd1c3d62846bbe8078611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
11:42 07.02.2022 (обновлено: 12:59 07.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом
В России за сутки выявили 171 905 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости
. За прошедшие сутки в российские больницы попали более 10,8 тысячи человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба
.
"Количество госпитализаций за сутки составило 10 843 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15 процентов", — говорится в сообщении.
Снижение отмечено в 53 регионах, увеличение — в 29, ситуация не изменилась в трех.
За 24 часа в России выявили 171 905 новых случаев COVID-19 (впервые с 10 января меньше, чем накануне), умерли 609 человек. За всю пандемию инфицированными оказались почти 13 миллионов, скончались 336 тысяч.
Больше всего новых пациентов в Москве (15 442), Санкт-Петербурге (13 372) и Подмосковье (12 230). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 386 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.