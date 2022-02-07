https://ria.ru/20220207/koronavirus-1771438635.html

В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом - РИА Новости, 07.02.2022

В России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом

За прошедшие сутки в российские больницы попали более 10,8 тысячи человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:42

2022-02-07T11:42

2022-02-07T12:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в российские больницы попали более 10,8 тысячи человек с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций за сутки составило 10 843 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 15 процентов", — говорится в сообщении.Снижение отмечено в 53 регионах, увеличение — в 29, ситуация не изменилась в трех.За 24 часа в России выявили 171 905 новых случаев COVID-19 (впервые с 10 января меньше, чем накануне), умерли 609 человек. За всю пандемию инфицированными оказались почти 13 миллионов, скончались 336 тысяч.Больше всего новых пациентов в Москве (15 442), Санкт-Петербурге (13 372) и Подмосковье (12 230). В 84 субъектах зарегистрирован омикрон-штамм.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 386 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 80,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,1 процента.

https://ria.ru/20220206/pitanie-1771294834.html

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