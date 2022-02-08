https://ria.ru/20220208/koronavirus-1771601446.html

Россияне отказываются от общественного транспорта из-за коронавируса

Россияне отказываются от общественного транспорта из-за коронавируса - РИА Новости, 08.02.2022

Россияне отказываются от общественного транспорта из-за коронавируса

Россияне активно принимают меры для защиты своего здоровья: многие жители страны пользуются масками и санитайзерами, а каждый десятый отказался от поездок на... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:44

2022-02-08T08:44

2022-02-08T08:44

распространение коронавируса

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россияне активно принимают меры для защиты своего здоровья: многие жители страны пользуются масками и санитайзерами, а каждый десятый отказался от поездок на общественном транспорте, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие более 7 тысяч респондентов из всех регионов страны."Для защиты собственного здоровья большинство опрошенных жителей России (89%) носят медицинские маски в общественных местах. Почти половина респондентов (48%) рассказали, что сделали вакцину от коронавируса. Еще 37% участников исследования регулярно обрабатывают руки санитайзерами, а 12% исключили пользование общественным транспортом", - говорится в исследовании.Еще 9% опрошенных стараются соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без веской причины. Также 5% респондентов рассказали, что в общественных местах носят перчатки.При этом 11% участников исследования ничего не предпринимают для защиты своего здоровья. В варианте "Другое" 7% респондентов рассказали, что принимают витамины для укрепления здоровья, занимаются спортом и придерживаются здорового образа жизни.

https://rsport.ria.ru/20220111/koronavirus-1767253275.html

https://ria.ru/20220204/immunitet-1771103392.html

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