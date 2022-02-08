https://ria.ru/20220208/konstitutsiya-1771581201.html

Макрон заявил, что его "беспокоит" проект новой конституции Белоруссии

Макрон заявил, что его "беспокоит" проект новой конституции Белоруссии - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон заявил, что его "беспокоит" проект новой конституции Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его "беспокоит" проект новой конституции Белоруссии. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T02:07

2022-02-08T02:07

2022-02-08T02:07

владимир путин

белоруссия

россия

в мире

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его "беспокоит" проект новой конституции Белоруссии."Я сказал президенту Путину, что меня беспокоит проект конституции Белоруссии, где предлагается убрать два фундаментальных положения", - сказал Макрон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220208/bezopasnost-1771578781.html

белоруссия

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владимир путин, белоруссия, россия, в мире