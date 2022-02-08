https://ria.ru/20220208/konkurs-1771656811.html

Более 9 тыс. проектов прошли первый этап грантового конкурса ПФКИ

Более 9 тыс. проектов прошли первый этап грантового конкурса ПФКИ - РИА Новости, 08.02.2022

Более 9 тыс. проектов прошли первый этап грантового конкурса ПФКИ

Итоги завершившейся заявочной кампании подвели на заседании экспертного совета грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в Москве... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:08

2022-02-08T13:08

2022-02-08T13:08

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

россия

игорь матвиенко

общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Итоги завершившейся заявочной кампании подвели на заседании экспертного совета грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в Москве. Участники мероприятия также утвердили перечень проектов, не допущенных до независимой экспертизы, и дополнения к рекомендациям по определению экспертных оценок по критериям.Всего в этом году на конкурс по поддержке культурных инициатив было подано 10 290 заявок. Лишь 384 из них не были допущены к участию из-за неверно оформленных документов или их несоответствия условиям конкурса, например в случае ликвидации организаций, от которых поданы заявки.В ходе заседания члены экспертного совета отметили, что, по сравнению с заявочной кампанией прошлого года, вырос процент заявленного собственного вклада в реализацию проектов со стороны их авторов и партнеров."Экспертный совет утвердил перечень проектов, допущенных к следующему этапу — независимой оценке проектов. Авторам, совершившим технические ошибки при заполнении заявок, но подавшим их заблаговременно, была дана возможность дополнить пакеты документов до момента завершения заявочной кампании. Итог — на независимую экспертизу будет направлено 9906 проектов. Победителей узнаем весной, после утверждения результатов конкурса членами координационного комитета", — заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.Участники заседания также отметили, что накануне старта независимой оценки проектов с экспертами фонда была проведена большая работа: они приняли участие в обучающих мероприятиях и развернутом анкетировании, совместно оценили несколько тестовых проектов в рамках "калибровочной экспертизы"."Для того чтобы фактор времени не сказался на качестве оценки проектов, мы увеличили число экспертов. Каждый проект-участник по-прежнему будет рассматриваться двумя экспертами независимо друг от друга. Если их мнения будут существенно различаться, проект будет направлен для оценки третьему эксперту. Поданные на конкурс творческие инициативы будут оцениваться честно, прозрачно и объективно", — подчеркнул продюсер, председатель экспертного совета конкурса Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.Он добавил, что в Год культурного наследия народов России достаточно активно проявили себя авторы проектов, связанных с возрождением культурных традиций, популяризацией народного искусства, сохранением памятников истории и культуры.Проекты на грантовый конкурс подавались в восьми тематических направлениях. Самыми популярными стали "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей", "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность", "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий" и "Многонациональный народ".

https://ria.ru/20210807/karmanov-1744762120.html

https://ria.ru/20220121/konkurs-1768939353.html

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роман карманов, президентский фонд культурных инициатив, россия, игорь матвиенко, общество