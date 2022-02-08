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Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине
Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:40
2022-02-08T11:40
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на Украине."Этот конфликт в центре той напряжённости, которую мы переживаем сегодня и, конечно, необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт для того, чтобы продвинуться в наших отношениях",- сказал он, комментируя конфликт на Украине.Макрон напомнил также значение Нормандского формата. "Мы продолжаем наши усилия в рамках Нормандского формата для того, чтобы полностью выполнить Минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе..",- сказал французский президент.
https://ria.ru/20220208/oruzhie-1771573948.html
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в мире, россия, украина
00:40 08.02.2022 (обновлено: 11:40 08.02.2022)
 
Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине

Президент Франции Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на Украине.
"Этот конфликт в центре той напряжённости, которую мы переживаем сегодня и, конечно, необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт для того, чтобы продвинуться в наших отношениях",- сказал он, комментируя конфликт на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
00:28
Путин заявил, что члены НАТО продолжают накачивать Украину оружием
Макрон напомнил также значение Нормандского формата. "Мы продолжаем наши усилия в рамках Нормандского формата для того, чтобы полностью выполнить Минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе..",- сказал французский президент.
 
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