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Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине

Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T00:40

2022-02-08T00:40

2022-02-08T11:40

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на Украине."Этот конфликт в центре той напряжённости, которую мы переживаем сегодня и, конечно, необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт для того, чтобы продвинуться в наших отношениях",- сказал он, комментируя конфликт на Украине.Макрон напомнил также значение Нормандского формата. "Мы продолжаем наши усилия в рамках Нормандского формата для того, чтобы полностью выполнить Минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе..",- сказал французский президент.

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