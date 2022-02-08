https://ria.ru/20220208/konflikt-1771574505.html
Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине
Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:40
2022-02-08T00:40
2022-02-08T11:40
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629310_0:0:2894:1627_1920x0_80_0_0_3f4c0bb06c912a75d5cc81adbb252969.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что необходимо, чтобы РФ и ЕС урегулировали конфликт на Украине."Этот конфликт в центре той напряжённости, которую мы переживаем сегодня и, конечно, необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт для того, чтобы продвинуться в наших отношениях",- сказал он, комментируя конфликт на Украине.Макрон напомнил также значение Нормандского формата. "Мы продолжаем наши усилия в рамках Нормандского формата для того, чтобы полностью выполнить Минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе..",- сказал французский президент.
https://ria.ru/20220208/oruzhie-1771573948.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771629310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8994b60270933408d40882c4e95f622.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина
00:40 08.02.2022 (обновлено: 11:40 08.02.2022)
Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине
Президент Франции Макрон: необходимо, чтобы Россия и ЕС урегулировали конфликт на Украине