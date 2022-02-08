https://ria.ru/20220208/kompensatsii-1771608381.html

Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321

Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321 - РИА Новости, 08.02.2022

Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321

Проблема выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году является ключевой в двусторонних отношениях РФ и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:32

2022-02-08T09:32

2022-02-08T09:32

в мире

мария захарова

россия

шарм-эш-шейх

хургада

когалымавиа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

airbus a321

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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Проблема выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году является ключевой в двусторонних отношениях РФ и Египта и требует быстрейшего урегулирования, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия и Египет достигли "принципиального понимания" по вопросу материальных выплат семьям погибших. По ее словам, сейчас прорабатываются детали процедуры выплат, которые идут по линии Федерации туристических палат Египта.Посол сообщил, что обсуждение размеров выплат родственникам погибших туристов с октября 2021 года ведется напрямую между Федерацией туристических палат АРЕ и семьями жертв, большинство которых объединены в рамках фонда памяти "Рейс 9268".По словам Борисенко, МИД России и посольство в Каире держат вопрос в фокусе внимания и оказывают возможное содействие.Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.После катастрофы авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года, регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. РФ возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.

https://ria.ru/20200616/1572995755.html

https://ria.ru/20200304/1568129496.html

россия

шарм-эш-шейх

хургада

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в мире, мария захарова, россия, шарм-эш-шейх, хургада, когалымавиа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), airbus a321, георгий борисенко