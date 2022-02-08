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Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321
Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321 - РИА Новости, 08.02.2022
Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321
Проблема выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году является ключевой в двусторонних отношениях РФ и... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:32
2022-02-08T09:32
в мире
мария захарова
россия
шарм-эш-шейх
хургада
когалымавиа
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
airbus a321
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Проблема выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году является ключевой в двусторонних отношениях РФ и Египта и требует быстрейшего урегулирования, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия и Египет достигли "принципиального понимания" по вопросу материальных выплат семьям погибших. По ее словам, сейчас прорабатываются детали процедуры выплат, которые идут по линии Федерации туристических палат Египта.Посол сообщил, что обсуждение размеров выплат родственникам погибших туристов с октября 2021 года ведется напрямую между Федерацией туристических палат АРЕ и семьями жертв, большинство которых объединены в рамках фонда памяти "Рейс 9268".По словам Борисенко, МИД России и посольство в Каире держат вопрос в фокусе внимания и оказывают возможное содействие.Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.После катастрофы авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года, регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. РФ возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.
https://ria.ru/20200616/1572995755.html
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шарм-эш-шейх
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в мире, мария захарова, россия, шарм-эш-шейх, хургада, когалымавиа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), airbus a321, георгий борисенко
09:32 08.02.2022
 
Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321

Посол Борисенко: вопрос компенсаций семьям жертв крушения A321 требует быстрого решения

© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте. Архивное фото
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Проблема выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году является ключевой в двусторонних отношениях РФ и Египта и требует быстрейшего урегулирования, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия и Египет достигли "принципиального понимания" по вопросу материальных выплат семьям погибших. По ее словам, сейчас прорабатываются детали процедуры выплат, которые идут по линии Федерации туристических палат Египта.
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Посол сообщил, что обсуждение размеров выплат родственникам погибших туристов с октября 2021 года ведется напрямую между Федерацией туристических палат АРЕ и семьями жертв, большинство которых объединены в рамках фонда памяти "Рейс 9268".
По словам Борисенко, МИД России и посольство в Каире держат вопрос в фокусе внимания и оказывают возможное содействие.
"Напоминаем египетским властям, что данная проблема является ключевой в повестке дня двусторонних отношений и требует быстрейшего урегулирования. Надеемся, что в скором времени удастся найти взаимоприемлемое решение и удовлетворить законные требования российских граждан", - заявил дипломат.
Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.
После катастрофы авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года, регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. РФ возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.
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В миреМария ЗахароваРоссияШарм-эш-ШейхХургадаКогалымавиаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Airbus A321Георгий Борисенко
 
 
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