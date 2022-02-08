Российский посол рассказал о проблеме выплат семьям жертв крушения A321
Посол Борисенко: вопрос компенсаций семьям жертв крушения A321 требует быстрого решения
© РИА Новости / Рафаэль Даминов / Перейти в фотобанкОбломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте. Архивное фото
КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Проблема выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолета над Синайским полуостровом в 2015 году является ключевой в двусторонних отношениях РФ и Египта и требует быстрейшего урегулирования, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия и Египет достигли "принципиального понимания" по вопросу материальных выплат семьям погибших. По ее словам, сейчас прорабатываются детали процедуры выплат, которые идут по линии Федерации туристических палат Египта.
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Посол сообщил, что обсуждение размеров выплат родственникам погибших туристов с октября 2021 года ведется напрямую между Федерацией туристических палат АРЕ и семьями жертв, большинство которых объединены в рамках фонда памяти "Рейс 9268".
По словам Борисенко, МИД России и посольство в Каире держат вопрос в фокусе внимания и оказывают возможное содействие.
"Напоминаем египетским властям, что данная проблема является ключевой в повестке дня двусторонних отношений и требует быстрейшего урегулирования. Надеемся, что в скором времени удастся найти взаимоприемлемое решение и удовлетворить законные требования российских граждан", - заявил дипломат.
Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.
После катастрофы авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года, регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. РФ возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.
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