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В Колумбии погибли семь человек из-за оползня

В Колумбии погибли семь человек из-за оползня - РИА Новости, 08.02.2022

В Колумбии погибли семь человек из-за оползня

Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии, сообщили в Национальном управлении по РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:11

2022-02-08T19:11

2022-02-08T19:11

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МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии, сообщили в Национальном управлении по управлению рисками SNGRD."На данный момент, по данным властей, 29 человек получили ранения и, к сожалению, 7 погибли. В районе развернута поисково-спасательная операция", - сообщили спасатели в своем Twitter.Оползнем в муниципалитете Доскебрадас накрыло несколько жилых домов и завалило русло реки Отун. По информации местных СМИ, еще два человека числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20220124/peru-1769212850.html

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