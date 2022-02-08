https://ria.ru/20220208/kolumbiya-1771761857.html
В Колумбии погибли семь человек из-за оползня
В Колумбии погибли семь человек из-за оползня - РИА Новости, 08.02.2022
В Колумбии погибли семь человек из-за оползня
Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии, сообщили в Национальном управлении по РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T19:11
2022-02-08T19:11
2022-02-08T19:11
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МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии, сообщили в Национальном управлении по управлению рисками SNGRD."На данный момент, по данным властей, 29 человек получили ранения и, к сожалению, 7 погибли. В районе развернута поисково-спасательная операция", - сообщили спасатели в своем Twitter.Оползнем в муниципалитете Доскебрадас накрыло несколько жилых домов и завалило русло реки Отун. По информации местных СМИ, еще два человека числятся пропавшими без вести.
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в мире, колумбия
В Колумбии погибли семь человек из-за оползня
В Колумбии погибли семь человек и 29 пострадали из-за оползня после сильных осадков
МЕХИКО, 8 фев - РИА Новости. Семь человек погибли и 29 получили ранения в результате оползня после сильных осадков в городе Перейра на западе Колумбии, сообщили в Национальном управлении по управлению рисками SNGRD.
"На данный момент, по данным властей, 29 человек получили ранения и, к сожалению, 7 погибли. В районе развернута поисково-спасательная операция", - сообщили спасатели в своем Twitter.
Оползнем в муниципалитете Доскебрадас накрыло несколько жилых домов и завалило русло реки Отун. По информации местных СМИ, еще два человека числятся пропавшими без вести.