https://ria.ru/20220208/kollektor-1771768882.html

Соседи рассказали о женщине, родившей в коллекторе в Нижегородской области

Соседи рассказали о женщине, родившей в коллекторе в Нижегородской области - РИА Новости, 08.02.2022

Соседи рассказали о женщине, родившей в коллекторе в Нижегородской области

Женщина, родившая младенца в коллекторе в Дзержинске, оставляла 13-летнего сына одного на несколько дней, а получаемые на детей пособия тратила на своего... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T19:54

2022-02-08T19:54

2022-02-08T22:11

происшествия

здоровье - общество

россия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 фев — РИА Новости. Женщина, родившая младенца в коллекторе в Дзержинске, оставляла 13-летнего сына одного на несколько дней, а получаемые на детей пособия тратила на своего сожителя, сообщили РИА Новости ее соседи.Ранее в соцсетях опубликовали видео, как спасатели на носилках выносят из коллектора женщину. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, у нее на улице внезапно начались схватки. Она забралась в коллектор и родила там ребенка. Находившийся с ней мужчина вызвал спасателей, полицию и скорую помощь. Младенец стал ее третьим ребенком. Сейчас он находится в перинатальном центре, двухлетний мальчик — в детской городской больнице, старший — со своим отцом."Бросила сына, его соседи подкармливали... Дети голодали, она просила помощи на работе. Спросите у соседей — они много могут рассказать, вы заплачете от услышанного", — сообщила корреспонденту одна из знакомых роженицы.Еще одна соседка заявила РИА Новости, что женщина "не достойна детей"."До этого она также гуляла и оставляла ребенка, и кормили его мы, соседи. Она сама себе такую жизнь выбрала, бросив ребенка. Ее не было трое суток. Ей пытались дозвониться. Хорошо, отец приехал… Это не мать. Она не раз бросала старшего, а теперь еще двое", — сказала собеседница агентства.По ее словам, все уже устали ей помогать деньгами и вещами."Деньги, которые она получает на детей — алименты, детские, — она все тратит на своего ухажера. Так что детям с ней просто опасно", — считает соседка.В свою очередь, в отделе опеки, попечительства и усыновления администрации Дзержинска РИА Новости рассказали, что в конце января 2022 года на семью поступил сигнал о том, что в комнате, где она проживает, грязно, а сама женщина замечена в состоянии алкогольного опьянения."Когда 25 января семью посетил "социальный патруль", мать находилась дома вместе с детьми, в трезвом виде. С ней была проведена разъяснительная беседа, а семья взята на контроль комиссии по делам несовершеннолетних города Дзержинска. Семья не считается неблагополучной и ранее на учете не стояла", — отметили в отделе опеки.Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, полиция установила, что роженица и ее сожитель, поссорившись с родственницей и соседями, решили жить в хостеле, а когда у них закончились деньги, временно перебрались в коллектор, где были с 6 февраля 2022 года. Женщина состоит на профилактическом учете с 27 января 2022 года, ранее она привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП ("Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних").

https://ria.ru/20220208/dzerzhinsk-1771682282.html

https://ria.ru/20220208/rody-1771649998.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область)