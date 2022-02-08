https://ria.ru/20220208/kitay-1771658138.html

МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню

МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню - РИА Новости, 08.02.2022

МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню

США должны аннулировать сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму 100 миллионов долларов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:53

2022-02-08T12:53

2022-02-08T12:53

в мире

чжао лицзянь

сша

тайвань

китай

гоминьдан

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. США должны аннулировать сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму 100 миллионов долларов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot."В отношении этого Китай выражает решительный протест и осуждает эти действия", - сказал Чжао Лицзянь. "США должны немедленно отозвать это предложение", - добавил он.По словам Чжао Лицзяня, продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности во всем мире, а также подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая."Китай обязательно примет необходимые и действенные меры для защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности", - добавил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220205/tayvan-1771205862.html

https://ria.ru/20220130/tayvan-1770164512.html

сша

тайвань

китай

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в мире, чжао лицзянь, сша, тайвань, китай, гоминьдан, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )