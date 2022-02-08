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МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню
МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню - РИА Новости, 08.02.2022
МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню
США должны аннулировать сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму 100 миллионов долларов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:53
2022-02-08T12:53
в мире
чжао лицзянь
сша
тайвань
китай
гоминьдан
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. США должны аннулировать сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму 100 миллионов долларов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot."В отношении этого Китай выражает решительный протест и осуждает эти действия", - сказал Чжао Лицзянь. "США должны немедленно отозвать это предложение", - добавил он.По словам Чжао Лицзяня, продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности во всем мире, а также подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая."Китай обязательно примет необходимые и действенные меры для защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности", - добавил он.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220205/tayvan-1771205862.html
https://ria.ru/20220130/tayvan-1770164512.html
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в мире, чжао лицзянь, сша, тайвань, китай, гоминьдан, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
12:53 08.02.2022
 
МИД Китая призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню

Пекин призвал США аннулировать сделку о поставках оружия Тайваню на сто миллионов долларов

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 фев – РИА Новости. США должны аннулировать сделку по продаже вооружений Тайваню на сумму 100 миллионов долларов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее администрация США одобрила сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot.
Акция протеста в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
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Тайвань осудил заявление России в поддержку принципа "одного Китая"
"В отношении этого Китай выражает решительный протест и осуждает эти действия", - сказал Чжао Лицзянь. "США должны немедленно отозвать это предложение", - добавил он.
По словам Чжао Лицзяня, продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности во всем мире, а также подрывает суверенитет и интересы безопасности Китая.
"Китай обязательно примет необходимые и действенные меры для защиты своего суверенитета и обеспечения безопасности", - добавил он.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреЧжао ЛицзяньСШАТайваньКитайГоминьданПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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