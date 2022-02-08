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https://ria.ru/20220208/kharris-1771784921.html
Мужа вице-президента США эвакуировали из-за сообщения об угрозе
Мужа вице-президента США эвакуировали из-за сообщения об угрозе - РИА Новости, 09.02.2022
Мужа вице-президента США эвакуировали из-за сообщения об угрозе
Секретная служба эвакуировала супруга вице-президента США Дугласа Эмхоффа из школы в Вашингтоне, где тот участвовал в мероприятии на тему афроамериканской... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-08T23:24
2022-02-09T00:12
в мире
камала харрис
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Секретная служба эвакуировала супруга вице-президента США Дугласа Эмхоффа из школы в Вашингтоне, где тот участвовал в мероприятии на тему афроамериканской истории, сообщил журналистский пул "второго джентльмена" Америки.Причиной стала информация об угрозе взрыва, которую администрация школы передала охране Эмхоффа."Второй джентльмен был выведен из помещения... агентом Секретной службы. Агент сказал нечто вроде: "Нам нужно идти", - говорится в сообщении.Пул подсчитал, что через 16 минут после того, как Эмхоффа вывели из помещения, в школе по громкой связи была объявлена общая эвакуация.Пресс-секретарь Эмхоффа Энрике Гутиерреш позднее сообщил, что было получено сообщение о взрывном устройстве. "Сегодня поступила угроза в адрес учебного заведения. Мы приняли меры предосторожности, и всех эвакуировали. Я думаю, что все в безопасности", - сказал он.Школьное мероприятие с участием мужа Камалы Харрис было приурочено к месяцу афроамериканской истории, который в США отмечается в феврале.
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в мире, камала харрис, сша, джо байден
23:24 08.02.2022 (обновлено: 00:12 09.02.2022)
 
Мужа вице-президента США эвакуировали из-за сообщения об угрозе

Спецслужбы США эвакуировали мужа вице-президента Харрис из-за сообщения об угрозе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteВице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф
Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф
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ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Секретная служба эвакуировала супруга вице-президента США Дугласа Эмхоффа из школы в Вашингтоне, где тот участвовал в мероприятии на тему афроамериканской истории, сообщил журналистский пул "второго джентльмена" Америки.
Причиной стала информация об угрозе взрыва, которую администрация школы передала охране Эмхоффа.
"Второй джентльмен был выведен из помещения... агентом Секретной службы. Агент сказал нечто вроде: "Нам нужно идти", - говорится в сообщении.
Пул подсчитал, что через 16 минут после того, как Эмхоффа вывели из помещения, в школе по громкой связи была объявлена общая эвакуация.
Пресс-секретарь Эмхоффа Энрике Гутиерреш позднее сообщил, что было получено сообщение о взрывном устройстве. "Сегодня поступила угроза в адрес учебного заведения. Мы приняли меры предосторожности, и всех эвакуировали. Я думаю, что все в безопасности", - сказал он.
Школьное мероприятие с участием мужа Камалы Харрис было приурочено к месяцу афроамериканской истории, который в США отмечается в феврале.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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В миреКамала ХаррисСШАДжо Байден
 
 
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