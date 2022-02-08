https://ria.ru/20220208/kazakhstan-1771639807.html

Лукашенко назвал январские события в Казахстане сигналом тревоги

Лукашенко назвал январские события в Казахстане сигналом тревоги - РИА Новости, 08.02.2022

Лукашенко назвал январские события в Казахстане сигналом тревоги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прошедшие в январе массовые протесты в Казахстане являются очередным сигналом тревоги для республики,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:42

2022-02-08T11:42

2022-02-08T11:42

беспорядки в казахстане

в мире

белоруссия

казахстан

александр лукашенко

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МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прошедшие в январе массовые протесты в Казахстане являются очередным сигналом тревоги для республики, России и стран постсоветского пространства."Новые опасности будут возникать постоянно, и последние события в Казахстане - прямое тому подтверждение. Если сказать буквально - очередной сигнал тревоги для нас, для России, других стран постсоветского пространства. Да и не только для них", - сказал Лукашенко, его слова приводит пресс-служба.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220115/kazakhstan-1767971942.html

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в мире, белоруссия, казахстан, александр лукашенко