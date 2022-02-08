Лукашенко назвал январские события в Казахстане сигналом тревоги
Президент Лукашенко: события в Казахстане — сигнал тревоги и для Минска, и для Москвы
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
Сотрудники полиции возле пострадавшего от пожара здания Акимата в Алма-Ате
МИНСК, 8 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прошедшие в январе массовые протесты в Казахстане являются очередным сигналом тревоги для республики, России и стран постсоветского пространства.
"Новые опасности будут возникать постоянно, и последние события в Казахстане - прямое тому подтверждение. Если сказать буквально - очередной сигнал тревоги для нас, для России, других стран постсоветского пространства. Да и не только для них", - сказал Лукашенко, его слова приводит пресс-служба.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.