Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/kanada-1771646296.html
Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США
Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США - РИА Новости, 08.02.2022
Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США
Протестующие в Канаде перекрыли мост, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган), передает телеканал CBC. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:07
2022-02-08T12:12
в мире
онтарио
джастин трюдо
мичиган
детройт
канада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771647693_3:0:3566:2004_1920x0_80_0_0_2f2f8ea19326a2d93b5cfa1b149be81f.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протестующие в Канаде перекрыли мост, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган), передает телеканал CBC.По данным телеканала, в понедельник вечером протестующие с канадскими флагами прибыли к мосту Амбассадор, который является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовых автомобилей.Как сообщается, полиция провинции Онтарио предупредила водителей о перекрытии моста в обоих направлениях и рекомендовала выбирать альтернативные маршруты. В тоже время канадское пограничное агентство посоветовало водителям использовать туннель, расположенный на расстоянии трех километров от моста.Департамент транспорта Мичигана во вторник рано утром опубликовал в Twitter сообщение, что мост по-прежнему закрыт."Мост в Детройте в сторону Канады закрыт", - говорится в сообщении.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
https://ria.ru/20220208/tryudo-1771586906.html
https://ria.ru/20220208/kanada-1771640231.html
онтарио
мичиган
детройт
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771647693_717:0:3389:2004_1920x0_80_0_0_90e806e37272447e09ec7ecb27c3a777.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, онтарио, джастин трюдо, мичиган, детройт, канада
12:07 08.02.2022 (обновлено: 12:12 08.02.2022)
 
Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США

Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост, соединяющий Канаду и США

© REUTERS / Macomb County ScannerОчередь грузовиков на развязке автомагистралей I-75 и I-96 на границе с Канадой в Детройте, штат Мичиган. 8 февраля 2022
Очередь грузовиков на развязке автомагистралей I-75 и I-96 на границе с Канадой в Детройте, штат Мичиган. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Macomb County Scanner
Очередь грузовиков на развязке автомагистралей I-75 и I-96 на границе с Канадой в Детройте, штат Мичиган. 8 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протестующие в Канаде перекрыли мост, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган), передает телеканал CBC.
По данным телеканала, в понедельник вечером протестующие с канадскими флагами прибыли к мосту Амбассадор, который является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовых автомобилей.
Как сообщается, полиция провинции Онтарио предупредила водителей о перекрытии моста в обоих направлениях и рекомендовала выбирать альтернативные маршруты. В тоже время канадское пограничное агентство посоветовало водителям использовать туннель, расположенный на расстоянии трех километров от моста.
Департамент транспорта Мичигана во вторник рано утром опубликовал в Twitter сообщение, что мост по-прежнему закрыт.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
04:09
Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады
"Мост в Детройте в сторону Канады закрыт", - говорится в сообщении.
Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
Протесты против коронавирусных ограничений в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
11:43
Компания Meta сообщила об удалении страниц, связанных с протестами в Канаде
 
В миреОнтариоДжастин ТрюдоМичиганДетройтКанада
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала