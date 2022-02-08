https://ria.ru/20220208/kanada-1771646296.html

Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США

Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США - РИА Новости, 08.02.2022

Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США

Протестующие в Канаде перекрыли мост, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган), передает телеканал CBC. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:07

2022-02-08T12:07

2022-02-08T12:12

в мире

онтарио

джастин трюдо

мичиган

детройт

канада

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протестующие в Канаде перекрыли мост, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган), передает телеканал CBC.По данным телеканала, в понедельник вечером протестующие с канадскими флагами прибыли к мосту Амбассадор, который является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовых автомобилей.Как сообщается, полиция провинции Онтарио предупредила водителей о перекрытии моста в обоих направлениях и рекомендовала выбирать альтернативные маршруты. В тоже время канадское пограничное агентство посоветовало водителям использовать туннель, расположенный на расстоянии трех километров от моста.Департамент транспорта Мичигана во вторник рано утром опубликовал в Twitter сообщение, что мост по-прежнему закрыт."Мост в Детройте в сторону Канады закрыт", - говорится в сообщении.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.

https://ria.ru/20220208/tryudo-1771586906.html

https://ria.ru/20220208/kanada-1771640231.html

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мичиган

детройт

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в мире, онтарио, джастин трюдо, мичиган, детройт, канада