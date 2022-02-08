12:07 08.02.2022 (обновлено: 12:12 08.02.2022)
Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США
Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост, соединяющий Канаду и США
© REUTERS / Macomb County ScannerОчередь грузовиков на развязке автомагистралей I-75 и I-96 на границе с Канадой в Детройте, штат Мичиган. 8 февраля 2022
Очередь грузовиков на развязке автомагистралей I-75 и I-96 на границе с Канадой в Детройте, штат Мичиган. 8 февраля 2022
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Протестующие в Канаде перекрыли мост, соединяющий город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом (штат Мичиган), передает телеканал CBC.
По данным телеканала, в понедельник вечером протестующие с канадскими флагами прибыли к мосту Амбассадор, который является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовых автомобилей.
Как сообщается, полиция провинции Онтарио предупредила водителей о перекрытии моста в обоих направлениях и рекомендовала выбирать альтернативные маршруты. В тоже время канадское пограничное агентство посоветовало водителям использовать туннель, расположенный на расстоянии трех километров от моста.
Департамент транспорта Мичигана во вторник рано утром опубликовал в Twitter сообщение, что мост по-прежнему закрыт.
"Мост в Детройте в сторону Канады закрыт", - говорится в сообщении.
Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.