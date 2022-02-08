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https://ria.ru/20220208/kanada-1771640231.html
Компания Meta сообщила об удалении страниц, связанных с протестами в Канаде
Компания Meta сообщила об удалении страниц, связанных с протестами в Канаде - РИА Новости, 08.02.2022
Компания Meta сообщила об удалении страниц, связанных с протестами в Канаде
Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила об удалении за нарушение правил ряда групп, связанных с проходящими в Канаде... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:43
2022-02-08T11:43
в мире
технологии
джастин трюдо
сша
канада
германия
telegram (приложение)
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила об удалении за нарушение правил ряда групп, связанных с проходящими в Канаде протестами дальнобойщиков против ковид-ограничений."Мы по-прежнему видим, как мошенники цепляются за любую злободневную проблему, которая привлекает внимание людей, включая продолжающиеся протесты", - отметила представитель Meta Маргарита Франклин, слова которой приводит газета New York Times.По словам Франклин, за последнюю неделю компания удалила "группы и страницы", которые "управлялись спамерами" и которые "использовали оскорбительную тактику с целью введения людей в заблуждение". Как подчеркивает New York Times, в компании отметили, что проверяют другие группы, связанные с протестами дальнобойщиков.Согласно изданию, протесты в Канаде привлекают онлайн-поддержку со стороны ультраправых активистов по всему миру. Отмечается, что крайне правые в таких странах, как США, Австралия и Германия, высказываются в Интернете в поддержку протестов, причем некоторые призывают к аналогичным демонстрациям в своих странах. В частности, ультраправые поддерживают протесты в мессенджере Telegram (на запрос газеты о комментарии Telegram не ответил).Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
https://ria.ru/20220208/tryudo-1771586906.html
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сша
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в мире, технологии, джастин трюдо, сша, канада, германия, telegram (приложение)
11:43 08.02.2022
 
Компания Meta сообщила об удалении страниц, связанных с протестами в Канаде

Компания Meta сообщила об удалении групп и страниц, связанных с протестами в Канаде

© REUTERS / Blair GableПротесты против коронавирусных ограничений в Оттаве
Протесты против коронавирусных ограничений в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Blair Gable
Протесты против коронавирусных ограничений в Оттаве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила об удалении за нарушение правил ряда групп, связанных с проходящими в Канаде протестами дальнобойщиков против ковид-ограничений.
"Мы по-прежнему видим, как мошенники цепляются за любую злободневную проблему, которая привлекает внимание людей, включая продолжающиеся протесты", - отметила представитель Meta Маргарита Франклин, слова которой приводит газета New York Times.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
04:09
Трюдо заявил, что протесты дальнобойщиков блокируют экономику Канады
По словам Франклин, за последнюю неделю компания удалила "группы и страницы", которые "управлялись спамерами" и которые "использовали оскорбительную тактику с целью введения людей в заблуждение". Как подчеркивает New York Times, в компании отметили, что проверяют другие группы, связанные с протестами дальнобойщиков.
Согласно изданию, протесты в Канаде привлекают онлайн-поддержку со стороны ультраправых активистов по всему миру. Отмечается, что крайне правые в таких странах, как США, Австралия и Германия, высказываются в Интернете в поддержку протестов, причем некоторые призывают к аналогичным демонстрациям в своих странах. В частности, ультраправые поддерживают протесты в мессенджере Telegram (на запрос газеты о комментарии Telegram не ответил).
Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
Логотипы компаний Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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В миреТехнологииДжастин ТрюдоСШАКанадаГерманияTelegram (приложение)
 
 
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