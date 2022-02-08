США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов
США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак хуситов
© Фото : U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton ElliottАмериканский истребитель F-22 Raptor
Американский истребитель F-22 Raptor. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи в интервью эмиратскому агентству WAM.
На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США отправят истребители и ракетный эсминец в регион Персидского залива для поддержки ОАЭ после недавних атак со стороны хуситов.
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"Мы доставили ракетный эсминец (USS Cole), у которого есть возможности защиты от баллистических ракет. Он будет патрулировать воды ОАЭ, тесно работая с ПВО ОАЭ для защиты их страны. На следующей неделе или около того мы собираемся отправить эскадрилью истребителей F-22 – лучших в мире истребителей с точки зрения обеспечения превосходства в воздухе", - сказал Маккензи.
С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать ОАЭ в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене.
Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
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