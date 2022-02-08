https://ria.ru/20220208/istrebiteli-1771661015.html

США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов

США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов - РИА Новости, 08.02.2022

США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов

США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:02

2022-02-08T13:02

2022-02-08T13:02

в мире

ллойд остин

сша

персидский залив

йемен

f-22

оаэ

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи в интервью эмиратскому агентству WAM.На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США отправят истребители и ракетный эсминец в регион Персидского залива для поддержки ОАЭ после недавних атак со стороны хуситов."Мы доставили ракетный эсминец (USS Cole), у которого есть возможности защиты от баллистических ракет. Он будет патрулировать воды ОАЭ, тесно работая с ПВО ОАЭ для защиты их страны. На следующей неделе или около того мы собираемся отправить эскадрилью истребителей F-22 – лучших в мире истребителей с точки зрения обеспечения превосходства в воздухе", - сказал Маккензи.С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать ОАЭ в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.

https://ria.ru/20220124/khusity-1769202420.html

https://ria.ru/20220131/raketa-1770234734.html

сша

персидский залив

йемен

оаэ

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в мире, ллойд остин, сша, персидский залив, йемен, f-22, оаэ