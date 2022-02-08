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США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов
США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов - РИА Новости, 08.02.2022
США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов
США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:02
2022-02-08T13:02
в мире
ллойд остин
сша
персидский залив
йемен
f-22
оаэ
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи в интервью эмиратскому агентству WAM.На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США отправят истребители и ракетный эсминец в регион Персидского залива для поддержки ОАЭ после недавних атак со стороны хуситов."Мы доставили ракетный эсминец (USS Cole), у которого есть возможности защиты от баллистических ракет. Он будет патрулировать воды ОАЭ, тесно работая с ПВО ОАЭ для защиты их страны. На следующей неделе или около того мы собираемся отправить эскадрилью истребителей F-22 – лучших в мире истребителей с точки зрения обеспечения превосходства в воздухе", - сказал Маккензи.С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать ОАЭ в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене.Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
https://ria.ru/20220124/khusity-1769202420.html
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в мире, ллойд остин, сша, персидский залив, йемен, f-22, оаэ
13:02 08.02.2022
 
США отправят в ОАЭ истребители F-22 для защиты от атак хуситов

США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак хуситов

© Фото : U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton ElliottАмериканский истребитель F-22 Raptor
Американский истребитель F-22 Raptor - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Colton Elliott
Американский истребитель F-22 Raptor. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США отправят в ОАЭ эскадрилью истребителей F-22 для защиты от атак беспилотников, которые запускают йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Кеннет Маккензи в интервью эмиратскому агентству WAM.
На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США отправят истребители и ракетный эсминец в регион Персидского залива для поддержки ОАЭ после недавних атак со стороны хуситов.
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Хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе в Абу-Даби
"Мы доставили ракетный эсминец (USS Cole), у которого есть возможности защиты от баллистических ракет. Он будет патрулировать воды ОАЭ, тесно работая с ПВО ОАЭ для защиты их страны. На следующей неделе или около того мы собираемся отправить эскадрилью истребителей F-22 – лучших в мире истребителей с точки зрения обеспечения превосходства в воздухе", - сказал Маккензи.
С начала января хуситы после долгого перерыва вновь начали обстреливать ОАЭ в ответ на возобновление участия эмиратских военных в операциях против хуситов в Йемене.
Вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. На стороне правительства также с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Дубай, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Силы ПВО ОАЭ сбили запущенную из Йемена ракету
 
В миреЛлойд ОстинСШАПерсидский заливЙеменF-22ОАЭ
 
 
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