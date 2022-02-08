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Британия изучает использование истребителей для защиты Юго-Восточной Европы
Британия изучает использование истребителей для защиты Юго-Восточной Европы - РИА Новости, 08.02.2022
Британия изучает использование истребителей для защиты Юго-Восточной Европы
Великобритания изучает возможность использования истребителей "Тайфун" ВВС страны и кораблей ВМС для защиты Юго-Восточной Европы, сообщил британский... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:35
2022-02-08T03:35
в мире
великобритания
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ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Великобритания изучает возможность использования истребителей "Тайфун" ВВС страны и кораблей ВМС для защиты Юго-Восточной Европы, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.Британский премьер пообещал, что "Запад будет делать больше" для помощи Украине в вопросе обороны. А также напомнил, что Лондон готовится укрепить возглавляемые Великобританией силы НАТО в Эстонии."Союзники по НАТО договорились о намерении отправить больше войск для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии призвали к дополнительной поддержке из-за наращивания российских сил в Белоруссии", - добавил Джонсон.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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в мире, великобритания
03:35 08.02.2022
 
Британия изучает использование истребителей для защиты Юго-Восточной Европы

Великобритания изучает использование истребителей "Тайфун" для защиты Юго-Восточной Европы

© Фото : Bundesheer/Markus ZinnerИстребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Bundesheer/Markus Zinner
Истребитель Eurofighter Typhoon
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ЛОНДОН, 8 фев - РИА Новости. Великобритания изучает возможность использования истребителей "Тайфун" ВВС страны и кораблей ВМС для защиты Юго-Восточной Европы, сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Мы рассматриваем размещение истребителей "Тайфун" и военных кораблей королевских ВМС для защиты Юго-Восточной Европы", - написал Джонсон в материале для газеты Times.
Британский премьер пообещал, что "Запад будет делать больше" для помощи Украине в вопросе обороны. А также напомнил, что Лондон готовится укрепить возглавляемые Великобританией силы НАТО в Эстонии.
"Союзники по НАТО договорились о намерении отправить больше войск для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии призвали к дополнительной поддержке из-за наращивания российских сил в Белоруссии", - добавил Джонсон.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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