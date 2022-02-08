https://ria.ru/20220208/iran-1771714757.html

Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД

Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД - РИА Новости, 08.02.2022

Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее восстановление РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:23

2022-02-08T16:23

2022-02-08T16:35

в мире

россия

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

приостановка ираном участия в ядерной сделке

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее восстановление ядерной сделки, сообщил МИД РФ. Согласно сообщению, разговор состоялся 8 февраля по инициативе иранской стороны."Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении.Ведомство также сообщило, что стороны обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Москву президента Ирана Ибрахима Раиси и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества во всех областях на основе договоренностей лидеров, обсудили и региональную проблематику.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил изданию "Коммерсант", что проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, переговоры можно завершить в сжатые сроки. Проект документа касается темы снятия санкций США с Ирана и шагов Тегерана в ядерной области.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220206/iran-1771321879.html

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в мире, россия, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), приостановка ираном участия в ядерной сделке, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан