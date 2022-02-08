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Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД
Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД - РИА Новости, 08.02.2022
Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее восстановление РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:23
2022-02-08T16:35
в мире
россия
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
приостановка ираном участия в ядерной сделке
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее восстановление ядерной сделки, сообщил МИД РФ. Согласно сообщению, разговор состоялся 8 февраля по инициативе иранской стороны."Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении.Ведомство также сообщило, что стороны обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Москву президента Ирана Ибрахима Раиси и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества во всех областях на основе договоренностей лидеров, обсудили и региональную проблематику.Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил изданию "Коммерсант", что проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, переговоры можно завершить в сжатые сроки. Проект документа касается темы снятия санкций США с Ирана и шагов Тегерана в ядерной области.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220206/iran-1771321879.html
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в мире, россия, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), приостановка ираном участия в ядерной сделке, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан
16:23 08.02.2022 (обновлено: 16:35 08.02.2022)
 
Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД

Главы МИД России и Ирана Лавров и Абдоллахиан обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее восстановление ядерной сделки, сообщил МИД РФ. Согласно сообщению, разговор состоялся 8 февраля по инициативе иранской стороны.
"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
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Ведомство также сообщило, что стороны обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Москву президента Ирана Ибрахима Раиси и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества во всех областях на основе договоренностей лидеров, обсудили и региональную проблематику.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил изданию "Коммерсант", что проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, переговоры можно завершить в сжатые сроки. Проект документа касается темы снятия санкций США с Ирана и шагов Тегерана в ядерной области.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреРоссияИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеСергей ЛавровХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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