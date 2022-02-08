16:23 08.02.2022 (обновлено: 16:35 08.02.2022)
Лавров и глава МИД Ирана выступили за скорейшее восстановление СВПД
Главы МИД России и Ирана Лавров и Абдоллахиан обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Москве
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора высказались за скорейшее восстановление ядерной сделки, сообщил МИД РФ. Согласно сообщению, разговор состоялся 8 февраля по инициативе иранской стороны.
"Обсуждено развитие ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в контексте продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению полноценной реализации "ядерной сделки". Министры высказались в пользу скорейшего реанимирования СВПД в его изначально сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
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Ведомство также сообщило, что стороны обменялись мнениями по итогам успешно прошедшего визита в Москву президента Ирана Ибрахима Раиси и высказались за дальнейшее наращивание сотрудничества во всех областях на основе договоренностей лидеров, обсудили и региональную проблематику.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил изданию "Коммерсант", что проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, переговоры можно завершить в сжатые сроки. Проект документа касается темы снятия санкций США с Ирана и шагов Тегерана в ядерной области.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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