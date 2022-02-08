Проблем с новым договором об отношениях с Ираном нет, заявил посол
Посол в Тегеране Джагарян: проблем с новым договором об отношениях с Ираном нет
© Фото : предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
© Фото : предоставлено посольством РФ в Иране
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Каких-либо проблем, мешающих заключению нового договора об отношениях России и Ирана, нет, стороны работают над ним, заявил в интервью РИА Новости посол России в Тегеране Леван Джагарян.
По его словам, Россия в декабре 2021 года получила текст проекта нового договора об основах взаимоотношений, который может стать заменой старому, после чего начала согласование в российских министерствах и ведомствах, чтобы собрать оценки.
"После этого с учетом всех полученных соображений мы будем готовы передать иранским коллегам отредактированный проект документа для его дальнейшего обсуждения. В этой связи каких-либо моментов, которые могли бы мешать заключению договора, не вижу", - сказал Джагарян. Он подчеркнул, что эксперты и специалисты двух стран должны в спокойном режиме поработать над текстом.
На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.
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