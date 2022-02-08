https://ria.ru/20220208/iran-1771587063.html

Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году

Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году - РИА Новости, 08.02.2022

Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году

Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:13

2022-02-08T04:13

2022-02-08T05:46

россия

иран

в мире

федеральная таможенная служба (фтс россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104371/58/1043715883_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_05612f880ad9413bfcc3138faab94150.jpg

МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.По его словам, на фоне высокого уровня политического взаимодействия между Россией и Ираном существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества."Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота", - отметил Джагарян.Он подчеркнул, что динамика увеличения объема двусторонней торговли в прошедшем 2021 году внушает определенный оптимизм в этой сфере."По данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% и составил примерно 4 миллиарда доллпров США, что является историческим максимумом в истории российско-иранских отношений", - сказал российский посол.Дипломат добавил, что и Москва, и Тегеран прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений между странами.

https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, в мире, федеральная таможенная служба (фтс россии)