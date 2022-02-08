https://ria.ru/20220208/iran-1771587063.html
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году - РИА Новости, 08.02.2022
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году
Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T04:13
2022-02-08T04:13
2022-02-08T05:46
россия
иран
в мире
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.По его словам, на фоне высокого уровня политического взаимодействия между Россией и Ираном существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества."Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота", - отметил Джагарян.Он подчеркнул, что динамика увеличения объема двусторонней торговли в прошедшем 2021 году внушает определенный оптимизм в этой сфере."По данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% и составил примерно 4 миллиарда доллпров США, что является историческим максимумом в истории российско-иранских отношений", - сказал российский посол.Дипломат добавил, что и Москва, и Тегеран прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений между странами.
https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html
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россия, иран, в мире, федеральная таможенная служба (фтс россии)
04:13 08.02.2022 (обновлено: 05:46 08.02.2022)
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году
Посол Джагарян: товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году вырос более чем на 80%