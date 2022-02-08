Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/iran-1771587063.html
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году - РИА Новости, 08.02.2022
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году
Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T04:13
2022-02-08T05:46
россия
иран
в мире
федеральная таможенная служба (фтс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104371/58/1043715883_0:190:1000:753_1920x0_80_0_0_05612f880ad9413bfcc3138faab94150.jpg
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.По его словам, на фоне высокого уровня политического взаимодействия между Россией и Ираном существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества."Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота", - отметил Джагарян.Он подчеркнул, что динамика увеличения объема двусторонней торговли в прошедшем 2021 году внушает определенный оптимизм в этой сфере."По данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% и составил примерно 4 миллиарда доллпров США, что является историческим максимумом в истории российско-иранских отношений", - сказал российский посол.Дипломат добавил, что и Москва, и Тегеран прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений между странами.
https://ria.ru/20220207/iran-1771421730.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104371/58/1043715883_0:48:1000:798_1920x0_80_0_0_447e8c0dc2f804df76ade652596ffa1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, в мире, федеральная таможенная служба (фтс россии)
04:13 08.02.2022 (обновлено: 05:46 08.02.2022)
 
Посол оценил товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году

Посол Джагарян: товарооборот между Россией и Ираном в 2021 году вырос более чем на 80%

© Фото : предоставлено посольством РФ в ИранеПосол РФ в Иране Леван Джагарян
Посол РФ в Иране Леван Джагарян - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : предоставлено посольством РФ в Иране
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Россия и Иран за 2021 год достигли исторического показателя в торговле почти в 4 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.
По его словам, на фоне высокого уровня политического взаимодействия между Россией и Ираном существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества.
"Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота", - отметил Джагарян.
Он подчеркнул, что динамика увеличения объема двусторонней торговли в прошедшем 2021 году внушает определенный оптимизм в этой сфере.
"По данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% и составил примерно 4 миллиарда доллпров США, что является историческим максимумом в истории российско-иранских отношений", - сказал российский посол.
Дипломат добавил, что и Москва, и Тегеран прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений между странами.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 10:41
Иран и США будут синхронизировать шаги по возобновлению СВПД, заявили в МИД
 
РоссияИранВ миреФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала