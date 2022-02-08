https://ria.ru/20220208/ionov-1771648102.html

Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете"

Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете" - РИА Новости, 08.02.2022

Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете"

Басманный суд Москвы отклонил иск председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александра Ионова к "Новой газете", сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:10

2022-02-08T12:10

2022-02-08T17:46

москва

медиа - общество

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы отклонил иск председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александра Ионова к "Новой газете", сообщили РИА Новости в суде.Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан из-за заметок о том, что Ионов, после заявления которого "Медузу"* признали иноагентом, сам получал иностранное финансирование и состоял в организациях, к которым, как он утверждает, отношения не имеет. Ионов добивался публикации опровержения."В удовлетворении исковых требований отказано", — сказали в суде.Иск был подан еще в августе, но решение вынесли только во вторник.*СМИ, выполняющее функции иноагента.

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