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Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете"
Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете" - РИА Новости, 08.02.2022
Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете"
Басманный суд Москвы отклонил иск председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александра Ионова к "Новой газете", сообщили РИА Новости РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:10
2022-02-08T17:46
москва
медиа - общество
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы отклонил иск председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александра Ионова к "Новой газете", сообщили РИА Новости в суде.Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан из-за заметок о том, что Ионов, после заявления которого "Медузу"* признали иноагентом, сам получал иностранное финансирование и состоял в организациях, к которым, как он утверждает, отношения не имеет. Ионов добивался публикации опровержения."В удовлетворении исковых требований отказано", — сказали в суде.Иск был подан еще в августе, но решение вынесли только во вторник.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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москва, медиа - общество
12:10 08.02.2022 (обновлено: 17:46 08.02.2022)
 
Суд отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете"

Суд в Москве отклонил иск правозащитника Ионова к "Новой газете"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБасманный суд
Басманный суд - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Басманный суд
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы отклонил иск председателя Общественного комитета по выявлению иностранного влияния Александра Ионова к "Новой газете", сообщили РИА Новости в суде.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан из-за заметок о том, что Ионов, после заявления которого "Медузу"* признали иноагентом, сам получал иностранное финансирование и состоял в организациях, к которым, как он утверждает, отношения не имеет. Ионов добивался публикации опровержения.
"В удовлетворении исковых требований отказано", — сказали в суде.
Иск был подан еще в августе, но решение вынесли только во вторник.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 14:42
"Новая газета" подала в СК заявление на Кадырова
 
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