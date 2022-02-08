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В Киеве раскритиковали журналистов Reuters за интервью с Пушилиным

В Киеве раскритиковали журналистов Reuters за интервью с Пушилиным - РИА Новости, 08.02.2022

В Киеве раскритиковали журналистов Reuters за интервью с Пушилиным

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал журналистов информационного агентства Reuters, которые взяли интервью у главы... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:18

2022-02-08T16:18

2022-02-08T16:18

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александр ткаченко (украина)

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал журналистов информационного агентства Reuters, которые взяли интервью у главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина и назвали его "лидером сепаратистов"."Reuters, в Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским прокси создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению РФ к ответственности за свои преступления. Когда дело доходит до безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", - написал Николенко в Twitter.Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя интервью Reuters с Пушилиным, заявил, что журналисты таким образом "легитимизируют терроризм" и дают "преступникам площадку для озвучивания идей Кремля"."Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил. Потому что, прежде чем ехать туда и писать, следует взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать", - написал Ткаченко в Telegram.Ранее видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220201/dzhonson-1770579713.html

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