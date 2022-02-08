Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/intervyu-1771713590.html
В Киеве раскритиковали журналистов Reuters за интервью с Пушилиным
В Киеве раскритиковали журналистов Reuters за интервью с Пушилиным - РИА Новости, 08.02.2022
В Киеве раскритиковали журналистов Reuters за интервью с Пушилиным
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал журналистов информационного агентства Reuters, которые взяли интервью у главы... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:18
2022-02-08T16:18
в мире
украина
киев
мид украины
министерство культуры украины
александр ткаченко (украина)
олег николенко
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104105/31/1041053172_0:40:5184:2956_1920x0_80_0_0_0feeca63dc6d687511f9eb8d084e832a.jpg
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал журналистов информационного агентства Reuters, которые взяли интервью у главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина и назвали его "лидером сепаратистов"."Reuters, в Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским прокси создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению РФ к ответственности за свои преступления. Когда дело доходит до безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", - написал Николенко в Twitter.Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя интервью Reuters с Пушилиным, заявил, что журналисты таким образом "легитимизируют терроризм" и дают "преступникам площадку для озвучивания идей Кремля"."Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил. Потому что, прежде чем ехать туда и писать, следует взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать", - написал Ткаченко в Telegram.Ранее видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220201/dzhonson-1770579713.html
https://ria.ru/20211204/pushilin-1762183319.html
украина
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104105/31/1041053172_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_51a58b65fcb501728009df6278b532c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, мид украины, министерство культуры украины, александр ткаченко (украина), олег николенко, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
16:18 08.02.2022
 
В Киеве раскритиковали журналистов Reuters за интервью с Пушилиным

МИД и Минкульт Украины раскритиковали Reuters за интервью с главой ДНР Пушилиным

© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал журналистов информационного агентства Reuters, которые взяли интервью у главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина и назвали его "лидером сепаратистов".
"Reuters, в Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским прокси создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению РФ к ответственности за свои преступления. Когда дело доходит до безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", - написал Николенко в Twitter.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 21:51
В ДНР отреагировали на визит Джонсона в Киев
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя интервью Reuters с Пушилиным, заявил, что журналисты таким образом "легитимизируют терроризм" и дают "преступникам площадку для озвучивания идей Кремля".
"Думаю, время еще раз напомнить, что иностранный журналист имеет право посетить временно оккупированную территорию. Но сделать это должен исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения. Пересечение иначе будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил. Потому что, прежде чем ехать туда и писать, следует взвешенно обдумывать, какой вклад в поддержку терроризма это может сделать", - написал Ткаченко в Telegram.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал ряд информационных каналов ЛНР и ДНР.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Глава ДНР Денис Пушилин во время интервью на стенде МИА Россия сегодня во второй день ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря 2021, 16:14
Глава ДНР заявил, что Киеву давно не нужен Донбасс
 
В миреУкраинаКиевМИД УкраиныМинистерство культуры УкраиныАлександр Ткаченко (Украина)Олег НиколенкоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала