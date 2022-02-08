https://ria.ru/20220208/internet-1771584711.html

В ЕР предложили ввести раздел безопасности детей в интернете в курс ОБЖ

В ЕР предложили ввести раздел безопасности детей в интернете в курс ОБЖ - РИА Новости, 08.02.2022

В ЕР предложили ввести раздел безопасности детей в интернете в курс ОБЖ

В "Единой России" предлагают обсудить с Минпросвещения РФ включение раздела о безопасности в интернете в школьный курс ОБЖ, привлечь к проекту блогеров и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:19

2022-02-08T03:19

2022-02-08T03:19

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_17dcef1909aba7968d74e729e83479e3.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В "Единой России" предлагают обсудить с Минпросвещения РФ включение раздела о безопасности в интернете в школьный курс ОБЖ, привлечь к проекту блогеров и лидеров мнений, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Антон Немкин.Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2022 году он приходится на 8 февраля. Дата была учреждена в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет", цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.В современном мире участие в пропаганде защиты от угроз в интернете также должны принимать блогеры и лидеры мнений, считает Немкин. "Мы направим им предложение принять участие в таком социальном проекте. С теми, кто откликнется, совместно с экспертами проработаем контент, по сути социальную рекламу, которая, уверен, тоже сыграет свою роль", - подчеркнул депутат.Кроме того, к решению вопроса важно привлечь интернет-компании, государство и родительское сообщество, считает законодатель. Немкин подчеркнул, что IT-компании и транснациональные гиганты должны понимать свою социальную ответственность и "сталкиваться с санкциями со стороны государства в случае нежелания этого делать". Причем сегодня российские компании активнее принимает участие в этом и сами выявляют и блокируют значительную часть опасного контента, сказал член совета. Кроме того, Немкин предупредил, что важно рассказывать людям о выявленных новых мошеннических схемах, сайтах, популярных опасных группах в социальных сетях и так далее на родительских собраниях и посвящать в эти темы учителей, чтобы они тоже были компетентны."Если в постоянном режиме усилиями профильных компаний, таких как "Крибрум", "Лаборатория Касперского", усилиями родителей, учителей и детей, которым стало известно о каких-то подобных угрозах, составлять условный дайджест, а потом направлять его во все школы страны с тем, чтобы довести до сведения всех учителей и родителей, это бы очень помогло", - добавил депутат.Аналогичная ситуация сложилась и с защитой пожилых граждан, предупредил законодатель. Так, старшее поколение меньше подготовлено к телефонному и интернет-мошенничеству, однако несмотря на то, что масштабы проблемы существенно снизились из-за проводимых информационных кампаний, такие нарушения все еще актуальны. При этом депутат предложил создать на базе федерального института уполномоченного по правам ребенка специальный сервис, в который любой, кто столкнулся с угрозой в интернете, в том числе для детей, может сообщить о ней, чтобы можно было создать "каталог" возможных критических ситуаций и предложить их решение."Уязвимость детей к угрозам в сети не зависит от того, хорошо ли учится ребенок в школе и насколько у него развиты навыки работы с компьютером. Необходимо подумать о защите каждого ребенка. Но надо сразу подчеркнуть – мы не выступаем за запрет для детей пользоваться интернетом и введение тотального контроля. Это лишено смысла", - подчеркнул Немкин.

https://ria.ru/20220208/internet-1771457168.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия