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Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке
Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке - РИА Новости, 08.02.2022
Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке
Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T22:57
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в мире
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хакеры
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке хакеров, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра."Около часа назад сайт государственного информационного агентства ЛИЦ подвергся мощнейшей DoS-атаке. Система защиты, которая есть в агентстве, сработала, но атака была настолько мощной, что сейчас технические сотрудники агентства ведут работы, чтобы отразить эту атаку", - рассказал Мешковой.
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в мире, лнр, хакеры, ситуация в днр и лнр, youtube
22:57 08.02.2022 (обновлено: 23:10 08.02.2022)
 
Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке

Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке хакеров, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра.
"Около часа назад сайт государственного информационного агентства ЛИЦ подвергся мощнейшей DoS-атаке. Система защиты, которая есть в агентстве, сработала, но атака была настолько мощной, что сейчас технические сотрудники агентства ведут работы, чтобы отразить эту атаку", - рассказал Мешковой.
Беспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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