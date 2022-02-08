https://ria.ru/20220208/informagentstvo-1771783726.html
Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке
Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке - РИА Новости, 08.02.2022
Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке
Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T22:57
2022-02-08T22:57
2022-02-08T23:10
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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке хакеров, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра."Около часа назад сайт государственного информационного агентства ЛИЦ подвергся мощнейшей DoS-атаке. Система защиты, которая есть в агентстве, сработала, но атака была настолько мощной, что сейчас технические сотрудники агентства ведут работы, чтобы отразить эту атаку", - рассказал Мешковой.
https://ria.ru/20220208/donbass-1771740360.html
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РИА Новости
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в мире, лнр, хакеры, ситуация в днр и лнр, youtube
22:57 08.02.2022 (обновлено: 23:10 08.02.2022)
Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке
Сайт государственного информагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке
ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке хакеров, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра.
"Около часа назад сайт государственного информационного агентства ЛИЦ подвергся мощнейшей DoS-атаке. Система защиты, которая есть в агентстве, сработала, но атака была настолько мощной, что сейчас технические сотрудники агентства ведут работы, чтобы отразить эту атаку", - рассказал Мешковой.