https://ria.ru/20220208/informagentstvo-1771783726.html

Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке

Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке - РИА Новости, 08.02.2022

Сайт госинформагентства ЛНР подвергся мощнейшей хакерской атаке

Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:57

2022-02-08T22:57

2022-02-08T23:10

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики Луганского информационного центра подвергся мощнейшей атаке хакеров, сообщил РИА Новости главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой.Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Луганского информационного центра."Около часа назад сайт государственного информационного агентства ЛИЦ подвергся мощнейшей DoS-атаке. Система защиты, которая есть в агентстве, сработала, но атака была настолько мощной, что сейчас технические сотрудники агентства ведут работы, чтобы отразить эту атаку", - рассказал Мешковой.

https://ria.ru/20220208/donbass-1771740360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лнр, хакеры, ситуация в днр и лнр, youtube