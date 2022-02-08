Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220208/inflyatsiya-1771669740.html
В Кремле рассказали о мерах по решению проблемы высокой инфляции
В Кремле рассказали о мерах по решению проблемы высокой инфляции - РИА Новости, 08.02.2022
В Кремле рассказали о мерах по решению проблемы высокой инфляции
Инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в России; кабмин принимает энергичные меры для решения этой проблемы, заявил... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:34
2022-02-08T13:34
экономика
россия
правительство рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_0:104:3082:1838_1920x0_80_0_0_d03e6f8617184d9a9fecc25eed459f25.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в России; кабмин принимает энергичные меры для решения этой проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%."Конечно, это негативное явление. Инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции."А дальше - дальше правительство продолжает работать, и весьма энергично", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220115/investitsii-1767957436.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765074414_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_c64d948a0eee683745781b8fe0d20e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, правительство рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
13:34 08.02.2022
 
В Кремле рассказали о мерах по решению проблемы высокой инфляции

Песков: правительство принимает энергичные меры для решения проблемы высокой инфляции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в России; кабмин принимает энергичные меры для решения этой проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%.
"Конечно, это негативное явление. Инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции.
"А дальше - дальше правительство продолжает работать, и весьма энергично", - добавил Песков.
Графики фондовых индексов - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 09:11
Эксперт дал советы инвесторам, как спасти деньги от скачков инфляции
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала