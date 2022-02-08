https://ria.ru/20220208/inflyatsiya-1771669740.html

В Кремле рассказали о мерах по решению проблемы высокой инфляции

В Кремле рассказали о мерах по решению проблемы высокой инфляции - РИА Новости, 08.02.2022

В Кремле рассказали о мерах по решению проблемы высокой инфляции

Инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в России; кабмин принимает энергичные меры для решения этой проблемы, заявил... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:34

2022-02-08T13:34

2022-02-08T13:34

экономика

россия

правительство рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Инфляционное давление является общемировой тенденцией, продолжается оно и в России; кабмин принимает энергичные меры для решения этой проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции в 2022 году с 4% до 5,9%."Конечно, это негативное явление. Инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию. Поэтому да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что пенсии и пособия для наиболее уязвимых категорий населения было решено проиндексировать выше инфляции."А дальше - дальше правительство продолжает работать, и весьма энергично", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220115/investitsii-1767957436.html

россия

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экономика, россия, правительство рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)