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Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России - РИА Новости, 08.02.2022
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 73 регионах РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:29
2022-02-08T03:29
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 73 регионах РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора."На пятой неделе 2022 года &lt;...&gt; в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах", - говорится в сообщении.Дополняется, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на пятой неделе года была обусловлена респираторными вирусами и вирусами гриппа типа А. При подготовке к эпидемии в РФ от гриппа привили более 69,1 миллиона человек, что составляет 47,3% от населения страны.
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общество, здоровье - общество, россия
03:29 08.02.2022
 
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Роспотребнадзор заявил, что пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 73 регионах

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач со шприцом
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 73 регионах РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На пятой неделе 2022 года <...> в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах", - говорится в сообщении.
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Дополняется, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на пятой неделе года была обусловлена респираторными вирусами и вирусами гриппа типа А. При подготовке к эпидемии в РФ от гриппа привили более 69,1 миллиона человек, что составляет 47,3% от населения страны.
 
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