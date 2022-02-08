https://ria.ru/20220208/gripp-1771585209.html

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России - РИА Новости, 08.02.2022

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 73 регионах РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:29

2022-02-08T03:29

2022-02-08T03:29

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Средние эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 73 регионах РФ, сообщается на сайте Роспотребнадзора."На пятой неделе 2022 года <...> в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах", - говорится в сообщении.Дополняется, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на пятой неделе года была обусловлена респираторными вирусами и вирусами гриппа типа А. При подготовке к эпидемии в РФ от гриппа привили более 69,1 миллиона человек, что составляет 47,3% от населения страны.

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