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В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2 - РИА Новости, 08.02.2022

В Белоруссии заявили о нарушении границы латвийским самолетом Ан-2

Латвийский самолет Ан-2 нарушил белорусскую границу, сообщил во вторник государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:10

2022-02-08T15:10

2022-02-08T15:58

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ан-2

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МИНСК, 8 фев – РИА Новости. Латвийский самолет Ан-2 нарушил белорусскую границу, сообщил во вторник государственный пограничный комитет Белоруссии."Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В погранкомитете подчеркнули, что это не первый случай нарушения воздушного пространства Белоруссии за последнее время. Четвертого декабря 2021 года украинский вертолет залетел на территорию Белоруссии в районе пункта пропуска Новая Рудня (Гомельская область), а 24 января этого года зафиксировано нарушение границы в районе деревни Хмелище Малоритского района (Брестская область) украинским беспилотным летательным аппаратом.

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Латвийский самолет АН-2 пролетел над пунктом пропуска Урбаны в Белоруссии Латвийский самолет АН-2 пролетел над пунктом пропуска Урбаны в Белоруссии 2022-02-08T15:10 true PT0M46S

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латвия, белоруссия, в мире, ан-2, видео