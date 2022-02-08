https://ria.ru/20220208/gaz-1771672213.html

На востоке Томской области ввели газораспределительную станцию

На востоке Томской области ввели газораспределительную станцию - РИА Новости, 08.02.2022

На востоке Томской области ввели газораспределительную станцию

Газовики в селе Итатка Томской области ввели в эксплуатацию вторую газораспределительную станцию в рамках масштабного проекта по газификации восточных районов... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:46

2022-02-08T13:46

2022-02-08T13:46

общество

игорь шатурный

томская область

томский район

сергей жвачкин

асино

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ТОМСК, 8 фев – РИА Новости. Газовики в селе Итатка Томской области ввели в эксплуатацию вторую газораспределительную станцию в рамках масштабного проекта по газификации восточных районов региона, сообщает во вторник обладминистрация.Первую станцию в городе Асино губернатор Томской области Сергей Жвачкин запустил 25 января этого года."Строительство газораспределительных станций, как в Асино, так и в Итатке, дает новый импульс для развития территории. С приходом газа создаются комфортные условия для жизни людей, для надежного и качественного теплоснабжения населения и социальных объектов", - сообщил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный.Он отметил, что с 2013 года на территории Томского района реализованы проекты по газификации в 19 населенных пунктах. Теперь доступ к голубому топливу получили жители еще двух сел: Итатки и Томского. Для этого из регионального бюджета профинансировано строительство более 29 километров внутрипоселковых сетей и двух котельных, которые обеспечат теплом население, а также Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов и психоневрологический интернат в селе Томском."По итогам запуска газораспределительной станции "Итатка" обеспечена возможность подачи газа 400 потребителям, из которых 33 уже подали заявки на газификацию домовладений. За первую неделю с подачи газа в эти населенные пункты пять семей уже стали пользователями этой услуги", - сообщают власти.Игорь Шатурный поручил главе Томского района Александру Терещенко активизировать информационную работу с населением для подачи заявок на подключение к газу.

https://ria.ru/20220124/sputnik-1769230590.html

https://na.ria.ru/20220201/distantsionnoe_obuchenie-1770486274.html

томская область

томский район

асино

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общество, игорь шатурный, томская область, томский район, сергей жвачкин, асино