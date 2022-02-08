Заявки на прокачку газа через Украину снизились
Заявки на прокачку газа через Украину снижаются, "Ямал-Европа" остается невостребованным
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу "Ямал-Европа" из России нет, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 7 февраля составляли 97,5 миллиона кубометров, а на 8 февраля — 84,7 миллиона кубометров, что ниже почти на 13%, следует из данных "Оператора ГТС Украины".
Данные по ужгородскому коридору (по нему идет основной объем украинского транзита газа из России) указывают, что номинации снизились более чем на 18%. Заявки на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 7 февраля составили почти 70 миллионов кубометров в сутки, а на 8 февраля снизились примерно до 57 миллионов кубометров, свидетельствуют данные словацкого оператора ГТС Eustream.
Транзит российского газа через украинскую территорию в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной, составив 106,7 миллиона кубометров. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.
Что касается "Ямала-Европы", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах, свидетельствуют данные GSA Platform. Газопровод при этом продолжает работать в реверсном режиме.
"Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания все равно имеет возможность использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах исходя из заявок потребителей.
Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по "Ямал-Европе" значительно снизились, а с 21 декабря магистраль перешла на работу в режиме реверса - физический поток газа пошел со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. И хотя на январь магистраль все же была забронирована "Газпромом", фактически поставок с его стороны не было, и труба так и работала на реверс.