Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, увеличивает поставки газа, насколько это возможно, и строго выполняет все контрактные обязательства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Безосновательно звучат и обвинения о якобы заинтересованности России в газовом кризисе в ЕС. Фактически это еще один пример антироссийской пропаганды. Чрезмерно высокие цены сужают спрос, подрывая тем самым доверие к газовой отрасли в целом. Это нам абсолютно не нужно. Поэтому российские поставщики строго выполняют все контрактные обязательства и даже увеличивают, насколько это возможно, поставки", - сказал дипломат.
Европа в прошлом году столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело, среди прочего, к тому, что ряду предприятий и семей стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям Евросоюза пришлось предпринимать меры для их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.
Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма серьезными.
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.
Вице-премьер РФ Александр Новак позже отмечал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергокризисе нет. До этого президент Владимир Путин указывал, что Россия не имеет отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.