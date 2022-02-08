https://ria.ru/20220208/gaz-1771621877.html

Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, заявил замглавы МИД

Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 08.02.2022

Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, заявил замглавы МИД

Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, увеличивает поставки газа, насколько это возможно, и строго выполняет все контрактные обязательства, заявил в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:40

2022-02-08T10:40

2022-02-08T10:40

экономика

фатих бирол

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европа

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия не заинтересована в газовом кризисе в ЕС, увеличивает поставки газа, насколько это возможно, и строго выполняет все контрактные обязательства, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Безосновательно звучат и обвинения о якобы заинтересованности России в газовом кризисе в ЕС. Фактически это еще один пример антироссийской пропаганды. Чрезмерно высокие цены сужают спрос, подрывая тем самым доверие к газовой отрасли в целом. Это нам абсолютно не нужно. Поэтому российские поставщики строго выполняют все контрактные обязательства и даже увеличивают, насколько это возможно, поставки", - сказал дипломат.Европа в прошлом году столкнулась с серьезным ростом цен на газ и, как следствие, на электричество. Это привело, среди прочего, к тому, что ряду предприятий и семей стало трудно оплачивать соответствующие счета. Властям Евросоюза пришлось предпринимать меры для их поддержки, объем которых в денежном эквиваленте оценивается в миллиарды евро.Россия является крупнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма серьезными.Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль 12 января обвинил Россию в усугублении тяжелой ситуации на европейском энергетическом рынке, писало агентство Блумберг. Он заявил, что Россия могла бы нарастить поставки как минимум на треть по сравнению с текущими объемами, то есть на 3 миллиарда кубометров в месяц.Вице-премьер РФ Александр Новак позже отмечал, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергокризисе нет. До этого президент Владимир Путин указывал, что Россия не имеет отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

https://ria.ru/20220207/diversifikatsiya-1771561546.html

https://ria.ru/20220206/borrel-1771369851.html

европа

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экономика, фатих бирол, александр новак, владимир путин, европа, россия, газпром, еврокомиссия, евросоюз