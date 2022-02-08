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Макрон: России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности
Макрон: России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности
России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T00:24
2022-02-08T00:24
2022-02-08T01:55
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным."Итак, ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому", - указал он.Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.
https://ria.ru/20220208/uregulirovanie-1771573446.html
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в мире, владимир путин, россия
00:24 08.02.2022 (обновлено: 01:55 08.02.2022)
Макрон: России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности
Президент Франции Макрон: Россия и Европа должны работать над гарантиями безопасности
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. России и Европе нужно вместе работать над гарантиями безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Надежная деэскалация требует от нас продвижения по фундаментальным вопросам, и мы очень долго обсуждали эти вопросы. Мы должны совместно показать волю, что мы готовы работать над гарантиями безопасности, построить новый порядок безопасности и стабильности в Европе. Это должно основываться на фундаменте, который мы построили вместе как суверенные государства", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным
.
"Итак, ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас прошли, будут способствовать этому", - указал он.
Проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.
В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.