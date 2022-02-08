https://ria.ru/20220208/eskin-1771684634.html
Умер директор фильма "Трудно быть богом"
Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин - РИА Новости, 08.02.2022
Умер директор фильма "Трудно быть богом"
Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни, сообщил "Ленфильм". РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:37
2022-02-08T14:37
2022-02-08T18:28
иосиф хейфиц
ленфильм
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771681218_0:59:2730:1595_1920x0_80_0_0_f98c120edf165353d7d50641572cdfb2.jpg
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни, сообщил "Ленфильм".Он начинал свою работу на студии в 1957 году с должности водопроводчика и кочегара. Затем стал организатором производства. Эскин сотрудничал с самыми выдающимися режиссерами современности."Особая страница в его творческой биографии — работа с режиссером Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом". Работал со многими известными режиссерами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и другими", — отметили в "Ленфильме".Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина "Одна на всех", к которому он написал сценарий.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771681218_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e6e8e11ae5256876bd60a4f170d0b3d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф хейфиц, ленфильм
14:37 08.02.2022 (обновлено: 18:28 08.02.2022)
Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин
Умер организатор кинопроизводства "Ленфильма" Феликс Эскин