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Умер директор фильма "Трудно быть богом"

Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин - РИА Новости, 08.02.2022

Умер директор фильма "Трудно быть богом"

Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни, сообщил "Ленфильм". РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T14:37

2022-02-08T14:37

2022-02-08T18:28

иосиф хейфиц

ленфильм

культура

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни, сообщил "Ленфильм".Он начинал свою работу на студии в 1957 году с должности водопроводчика и кочегара. Затем стал организатором производства. Эскин сотрудничал с самыми выдающимися режиссерами современности."Особая страница в его творческой биографии — работа с режиссером Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом". Работал со многими известными режиссерами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и другими", — отметили в "Ленфильме".Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина "Одна на всех", к которому он написал сценарий.

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2022

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иосиф хейфиц, ленфильм