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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/eskin-1771684634.html
Умер директор фильма "Трудно быть богом"
Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин - РИА Новости, 08.02.2022
Умер директор фильма "Трудно быть богом"
Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни, сообщил "Ленфильм". РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T14:37
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иосиф хейфиц
ленфильм
культура
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни, сообщил "Ленфильм".Он начинал свою работу на студии в 1957 году с должности водопроводчика и кочегара. Затем стал организатором производства. Эскин сотрудничал с самыми выдающимися режиссерами современности."Особая страница в его творческой биографии — работа с режиссером Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом". Работал со многими известными режиссерами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и другими", — отметили в "Ленфильме".Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина "Одна на всех", к которому он написал сценарий.
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иосиф хейфиц, ленфильм
14:37 08.02.2022 (обновлено: 18:28 08.02.2022)
 
Умер советский и российский кинематографист Феликс Эскин

Умер организатор кинопроизводства "Ленфильма" Феликс Эскин

CC BY-SA 4.0 / Anborshow / Феликс Эскин
Феликс Эскин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Anborshow /
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Организатор кинопроизводства, драматург и продюсер Феликс Эскин умер на 91-м году жизни, сообщил "Ленфильм".
Он начинал свою работу на студии в 1957 году с должности водопроводчика и кочегара. Затем стал организатором производства. Эскин сотрудничал с самыми выдающимися режиссерами современности.
"Особая страница в его творческой биографии — работа с режиссером Алексеем Германом. Феликс Михайлович был директором таких его картин, как "Двадцать дней без войны" и "Трудно быть богом". Работал со многими известными режиссерами, включая Виталия Мельникова, Игоря Масленникова, Иосифа Хейфица и другими", — отметили в "Ленфильме".
Одной из последних работ Эскина стал документальный фильм Виктора Бутурлина "Одна на всех", к которому он написал сценарий.
 
КультураИосиф ХейфицЛенфильм
 
 
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