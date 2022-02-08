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У России есть потенциал для развития зеленой энергии, заявил Путин
У России есть потенциал для развития зеленой энергии, заявил Путин - РИА Новости, 08.02.2022
У России есть потенциал для развития зеленой энергии, заявил Путин
Потенциал для развития зеленой энергии у России есть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:03
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общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Потенциал для развития зеленой энергии у России есть, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперед, тем более, что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференцсвязи.По словам Путина, речь в том числе идет об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, по которым РФ занимает лидерские позиции в мире.
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общество, владимир путин, россия
17:03 08.02.2022 (обновлено: 17:23 08.02.2022)
 
У России есть потенциал для развития зеленой энергии, заявил Путин

Президент Путин: у России есть потенциал для развития зеленой энергии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Потенциал для развития зеленой энергии у России есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам обязательно нужно двигаться дальше, вперед, тем более, что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии", - сказал он на заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференцсвязи.
По словам Путина, речь в том числе идет об управляемом термоядерном синтезе и инновационных плазменных технологиях, по которым РФ занимает лидерские позиции в мире.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на заседании министров стран ОПЕК+ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября 2021, 19:42
Новак рассказал о перспективах развития "зеленой энергии" в России
 
ОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
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