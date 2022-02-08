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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220208/ekskursii-1771627223.html
Открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко дню гида в Москве
Открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко дню гида в Москве - РИА Новости, 08.02.2022
Открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко дню гида в Москве
Более 130 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Всемирному дню гида, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T12:10
2022-02-08T12:10
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 130 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Всемирному дню гида, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Она отметила, что экскурсии пройдут в Москве 20 февраля, для участия нужно пройти онлайн-регистрацию. Записаться можно с 8 по 18 февраля (количество мест ограничено).Участникам нужно будет держать социальную дистанцию, а также носить маски в помещениях. Всех записавшихся на экскурсии ждут познавательные прогулки вместе с профессиональными гидами. Они расскажут об архитектурных памятниках на Пятницкой, Старом Арбате, Цветном бульваре и других. Предложат подняться на крышу здания в Таганском районе, чтобы увидеть Москву с нового ракурса или узнать тайны знаменитой Сухаревой башни. Во время экскурсии "Великолепная Пречистенка и ее благородные жители" можно будет увидеть особняк Орлова, посольство Австрии (особняк Миндовского), Дом ученых и историческое пожарное депо, а также усадьбу Долгоруковых и особняк Ивана Морозова.Гид познакомит слушателей с архитектурными стилями, которые господствовали на протяжении трех столетий, а также расскажет о том, как проходило обучение в знаменитой Арсеньевской гимназии для девушек и гимназии Поливанова для юношей. На других исторических экскурсиях будет предложено посетить палаты Зиновьевых-Юсуповых и усадьбу князей Куракиных на Новой Басманной — двухэтажный жилой особняк эпохи классицизма.Любителей автомобилей приглашают побывать на выставке "Мечта Москвича", которая расположена на ВДНХ в историческом павильоне "Транспорт СССР". Гости вместе с гидом проследят историю марки "Москвич". Экспозиция представлена 30 экспонатами."Moonlight. Прогулка с Есениным" предлагает посетителям совершить путешествие по старинным есенинским улочкам и переулкам вокруг музея поэта. С детьми можно записаться на экскурсию в Московский зоопарк. Там гостей познакомят с семьей азиатских слонов. Специалисты расскажут о характере животных, их поведении, а также покажут, как удается наладить с ними контакт. Для похода с ребятами дошкольного и школьного возраста можно отправиться и в Дарвиновский музей, где состоится экскурсионная программа "Животный мир Земли".
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новости культуры, дарвиновский музей, московский зоопарк, москва, искусство, музеи, новости - туризм
12:10 08.02.2022
 
Открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко дню гида в Москве

Более 130 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Всемирному дню гида

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 130 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Всемирному дню гида, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Экскурсионные программы приурочены ко Дню гида, который отмечается во всем мире 21 февраля. В Москве к этой дате уже традиционно проводятся тематические прогулки. Сейчас их запланировано больше 130. Все они пройдут с соблюдением всех действующих санитарных мер", — рассказала Сергунина, чьи слова приводятся на портале мэра столицы.

Она отметила, что экскурсии пройдут в Москве 20 февраля, для участия нужно пройти онлайн-регистрацию. Записаться можно с 8 по 18 февраля (количество мест ограничено).
Участникам нужно будет держать социальную дистанцию, а также носить маски в помещениях.
Всех записавшихся на экскурсии ждут познавательные прогулки вместе с профессиональными гидами. Они расскажут об архитектурных памятниках на Пятницкой, Старом Арбате, Цветном бульваре и других. Предложат подняться на крышу здания в Таганском районе, чтобы увидеть Москву с нового ракурса или узнать тайны знаменитой Сухаревой башни.
Во время экскурсии "Великолепная Пречистенка и ее благородные жители" можно будет увидеть особняк Орлова, посольство Австрии (особняк Миндовского), Дом ученых и историческое пожарное депо, а также усадьбу Долгоруковых и особняк Ивана Морозова.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПречистенка
Пречистенка
1 из 2
Пречистенка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкДом Ученых на улице Пречистенка в Москве.
Дом Ученых
2 из 2
Дом Ученых на улице Пречистенка в Москве.
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
1 из 2
Пречистенка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 2
Дом Ученых на улице Пречистенка в Москве.
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Гид познакомит слушателей с архитектурными стилями, которые господствовали на протяжении трех столетий, а также расскажет о том, как проходило обучение в знаменитой Арсеньевской гимназии для девушек и гимназии Поливанова для юношей.
На других исторических экскурсиях будет предложено посетить палаты Зиновьевых-Юсуповых и усадьбу князей Куракиных на Новой Басманной — двухэтажный жилой особняк эпохи классицизма.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль "Москвич-410"
Автомобиль Москвич-410 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль "Москвич-410"
Любителей автомобилей приглашают побывать на выставке "Мечта Москвича", которая расположена на ВДНХ в историческом павильоне "Транспорт СССР". Гости вместе с гидом проследят историю марки "Москвич". Экспозиция представлена 30 экспонатами.
"Moonlight. Прогулка с Есениным" предлагает посетителям совершить путешествие по старинным есенинским улочкам и переулкам вокруг музея поэта.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАзиатские слоны в Московском зоопарке
Азиатские слоны в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Азиатские слоны в Московском зоопарке
С детьми можно записаться на экскурсию в Московский зоопарк. Там гостей познакомят с семьей азиатских слонов. Специалисты расскажут о характере животных, их поведении, а также покажут, как удается наладить с ними контакт.
Для похода с ребятами дошкольного и школьного возраста можно отправиться и в Дарвиновский музей, где состоится экскурсионная программа "Животный мир Земли".
Дети проводят научный эксперимент - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
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