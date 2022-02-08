https://ria.ru/20220208/ekskursii-1771627223.html

Открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко дню гида в Москве

Открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко дню гида в Москве - РИА Новости, 08.02.2022

Открылась регистрация на бесплатные экскурсии ко дню гида в Москве

Более 130 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Всемирному дню гида, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:10

2022-02-08T12:10

2022-02-08T12:10

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Более 130 бесплатных экскурсий пройдут в Москве ко Всемирному дню гида, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.Она отметила, что экскурсии пройдут в Москве 20 февраля, для участия нужно пройти онлайн-регистрацию. Записаться можно с 8 по 18 февраля (количество мест ограничено).Участникам нужно будет держать социальную дистанцию, а также носить маски в помещениях. Всех записавшихся на экскурсии ждут познавательные прогулки вместе с профессиональными гидами. Они расскажут об архитектурных памятниках на Пятницкой, Старом Арбате, Цветном бульваре и других. Предложат подняться на крышу здания в Таганском районе, чтобы увидеть Москву с нового ракурса или узнать тайны знаменитой Сухаревой башни. Во время экскурсии "Великолепная Пречистенка и ее благородные жители" можно будет увидеть особняк Орлова, посольство Австрии (особняк Миндовского), Дом ученых и историческое пожарное депо, а также усадьбу Долгоруковых и особняк Ивана Морозова.Гид познакомит слушателей с архитектурными стилями, которые господствовали на протяжении трех столетий, а также расскажет о том, как проходило обучение в знаменитой Арсеньевской гимназии для девушек и гимназии Поливанова для юношей. На других исторических экскурсиях будет предложено посетить палаты Зиновьевых-Юсуповых и усадьбу князей Куракиных на Новой Басманной — двухэтажный жилой особняк эпохи классицизма.Любителей автомобилей приглашают побывать на выставке "Мечта Москвича", которая расположена на ВДНХ в историческом павильоне "Транспорт СССР". Гости вместе с гидом проследят историю марки "Москвич". Экспозиция представлена 30 экспонатами."Moonlight. Прогулка с Есениным" предлагает посетителям совершить путешествие по старинным есенинским улочкам и переулкам вокруг музея поэта. С детьми можно записаться на экскурсию в Московский зоопарк. Там гостей познакомят с семьей азиатских слонов. Специалисты расскажут о характере животных, их поведении, а также покажут, как удается наладить с ними контакт. Для похода с ребятами дошкольного и школьного возраста можно отправиться и в Дарвиновский музей, где состоится экскурсионная программа "Животный мир Земли".

https://ria.ru/20220208/nauka-1771526226.html

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