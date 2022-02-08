https://ria.ru/20220208/ekonomika-1771611957.html

Правительство внесло в Госдуму проект, повышающий доступность ОЭЗ

Правительство внесло в Госдуму проект, повышающий доступность ОЭЗ - РИА Новости, 08.02.2022

Правительство внесло в Госдуму проект, повышающий доступность ОЭЗ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение доступности особых экономических зон (ОЭЗ) для потенциальных инвесторов и упрощение... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:57

2022-02-08T09:57

2022-02-08T09:57

экономика

максим решетников

россия

особые экономические зоны

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение доступности особых экономических зон (ОЭЗ) для потенциальных инвесторов и упрощение работы для действующих резидентов, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ предусматривает сокращение административных барьеров для резидентов ОЭЗ, расширение перечня разрешенных видов деятельности на их территориях, уточнение механизма создания и оснований их ликвидации, а также схемы управления ими. Содержащиеся в нем изменения сделают механизм ОЭЗ более доступным для потенциальных инвесторов, упростят работу действующих резидентов и расширят круг инвесторов, заинтересованных в работе в таких зонах.Для будущих резидентов ОЭЗ будет ускорен процесс получения статуса и упрощена процедура прохождения согласования. При заявке на получение статуса резидента компании получат возможность заменить бизнес-план на его упрощенную форму - паспорт инвестпроекта, где видна вся необходимая информация для принятия решения, пояснял на предыдущей неделек министр экономического развития Максим Решетников.Кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без участия экспертного и наблюдательного совета, что позволит сократить срок принятия решения по инвестору с 40 до 15 дней. А при создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития РФ, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов. Одновременно допускается возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. Причем первая оценка эффективности функционирования ОЭЗ будет проводиться не ранее чем через два года после ее создания.Законопроект также предусматривает объединение промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ в промышленно-технологические. Одновременно расширяется перечень разрешенных в ОЭЗ видов деятельности подакцизной продукцией. На территории таких зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ. Помимо этого, предполагается изменение схемы финансирования создания ОЭЗ путем исключения необходимости докапитализации АО "Особые экономические зоны". А выкуп резидентом ОЭЗ арендуемого земельного участка будет возможен только в случае выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности в ней.По данным Минэкономразвития, в России функционируют 42 ОЭЗ: 23 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые. За 15 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались 929 резидентов, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. За эти годы общий объем заявленных инвестиций составил более 1,43 триллиона рублей, вложенных инвестиций – более 632,3 миллиарда рублей. При этом было создано более 48 тысяч рабочих мест и уплачено порядка 229,7 миллиарда рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов.

https://ria.ru/20211229/moskva-1765979912.html

https://ria.ru/20211216/investory-1764093583.html

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экономика, максим решетников, россия, особые экономические зоны