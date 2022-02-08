Правительство внесло в Госдуму проект, повышающий доступность ОЭЗ
Правительство внесло проект, повышающий доступность ОЭЗ и упрощающий работу резидентов
В холле Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на повышение доступности особых экономических зон (ОЭЗ) для потенциальных инвесторов и упрощение работы для действующих резидентов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ предусматривает сокращение административных барьеров для резидентов ОЭЗ, расширение перечня разрешенных видов деятельности на их территориях, уточнение механизма создания и оснований их ликвидации, а также схемы управления ими. Содержащиеся в нем изменения сделают механизм ОЭЗ более доступным для потенциальных инвесторов, упростят работу действующих резидентов и расширят круг инвесторов, заинтересованных в работе в таких зонах.
Для будущих резидентов ОЭЗ будет ускорен процесс получения статуса и упрощена процедура прохождения согласования. При заявке на получение статуса резидента компании получат возможность заменить бизнес-план на его упрощенную форму - паспорт инвестпроекта, где видна вся необходимая информация для принятия решения, пояснял на предыдущей неделек министр экономического развития Максим Решетников.
Кандидатура резидента будет рассматриваться регионом без участия экспертного и наблюдательного совета, что позволит сократить срок принятия решения по инвестору с 40 до 15 дней. А при создании ОЭЗ будет заключаться единое соглашение между Минэкономразвития РФ, управляющей компанией, регионом и муниципалитетом вместо трех отдельных документов. Одновременно допускается возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. Причем первая оценка эффективности функционирования ОЭЗ будет проводиться не ранее чем через два года после ее создания.
Законопроект также предусматривает объединение промышленно-производственных и технико-внедренческих ОЭЗ в промышленно-технологические. Одновременно расширяется перечень разрешенных в ОЭЗ видов деятельности подакцизной продукцией. На территории таких зон можно будет производить и перерабатывать метан и сжиженный углеводородный газ. Помимо этого, предполагается изменение схемы финансирования создания ОЭЗ путем исключения необходимости докапитализации АО "Особые экономические зоны". А выкуп резидентом ОЭЗ арендуемого земельного участка будет возможен только в случае выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности в ней.
По данным Минэкономразвития, в России функционируют 42 ОЭЗ: 23 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые. За 15 лет работы в ОЭЗ зарегистрировались 929 резидентов, из которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. За эти годы общий объем заявленных инвестиций составил более 1,43 триллиона рублей, вложенных инвестиций – более 632,3 миллиарда рублей. При этом было создано более 48 тысяч рабочих мест и уплачено порядка 229,7 миллиарда рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов.
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