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Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом - РИА Новости, 08.02.2022
Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году возрос на 10% и достиг отметки в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:47
2022-02-08T09:47
2022-02-08T09:47
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году возрос на 10% и достиг отметки в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.Борисенко отметил, что, несмотря на связанные с пандемией сложности, Египет стабильно остается ключевым торговым партнером России в Африке, на него приходится около трети товарообмена с континентом."Взаимный товарооборот в 2021 году, по предварительным статистическим данным, составил примерно 5 миллиардов долларов США, прибавив 10% по сравнению с 2020 годом", - сообщил посол.По его словам, РФ экспортирует в Египет пшеницу и другие зерновые, металлы, древесину, машины и оборудование, изделия химической промышленности, а импортирует фрукты, овощи и текстиль.На египетском рынке действуют порядка 470 отечественных фирм, инвестировавших более 8 миллиардов долларов, отметил посол.Говоря о препятствиях на пути увеличения товарооборота, посол отметил, что многое упирается в желание защитить собственных производителей от конкуренции и препоны, связанные с бюрократическими процедурами. "Стараемся помогать российским компаниям преодолевать такие сложности. Они есть, но в целом не создают значительных помех для успешной кооперации России и Египта", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20220207/egipet-1771540760.html
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экономика, сша, россия, египет
Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Посол Борисенко: товарооборот России с Египтом в 2021 году вырос на десять процентов
КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году возрос на 10% и достиг отметки в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
Борисенко отметил, что, несмотря на связанные с пандемией сложности, Египет
стабильно остается ключевым торговым партнером России
в Африке
, на него приходится около трети товарообмена с континентом.
"Взаимный товарооборот в 2021 году, по предварительным статистическим данным, составил примерно 5 миллиардов долларов США
, прибавив 10% по сравнению с 2020 годом", - сообщил посол.
По его словам, РФ экспортирует в Египет пшеницу и другие зерновые, металлы, древесину, машины и оборудование, изделия химической промышленности, а импортирует фрукты, овощи и текстиль.
На египетском рынке действуют порядка 470 отечественных фирм, инвестировавших более 8 миллиардов долларов, отметил посол.
Говоря о препятствиях на пути увеличения товарооборота, посол отметил, что многое упирается в желание защитить собственных производителей от конкуренции и препоны, связанные с бюрократическими процедурами. "Стараемся помогать российским компаниям преодолевать такие сложности. Они есть, но в целом не создают значительных помех для успешной кооперации России и Египта", - подчеркнул дипломат.