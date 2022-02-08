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Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом - РИА Новости, 08.02.2022
Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом
Товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году возрос на 10% и достиг отметки в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:47
2022-02-08T09:47
экономика
сша
россия
египет
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году возрос на 10% и достиг отметки в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.Борисенко отметил, что, несмотря на связанные с пандемией сложности, Египет стабильно остается ключевым торговым партнером России в Африке, на него приходится около трети товарообмена с континентом."Взаимный товарооборот в 2021 году, по предварительным статистическим данным, составил примерно 5 миллиардов долларов США, прибавив 10% по сравнению с 2020 годом", - сообщил посол.По его словам, РФ экспортирует в Египет пшеницу и другие зерновые, металлы, древесину, машины и оборудование, изделия химической промышленности, а импортирует фрукты, овощи и текстиль.На египетском рынке действуют порядка 470 отечественных фирм, инвестировавших более 8 миллиардов долларов, отметил посол.Говоря о препятствиях на пути увеличения товарооборота, посол отметил, что многое упирается в желание защитить собственных производителей от конкуренции и препоны, связанные с бюрократическими процедурами. "Стараемся помогать российским компаниям преодолевать такие сложности. Они есть, но в целом не создают значительных помех для успешной кооперации России и Египта", - подчеркнул дипломат.
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экономика, сша, россия, египет
09:47 08.02.2022
 
Российский посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Египтом

Посол Борисенко: товарооборот России с Египтом в 2021 году вырос на десять процентов

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетПосол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко. Архивное фото
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Товарооборот между РФ и Египтом в 2021 году возрос на 10% и достиг отметки в 5 миллиардов долларов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
Борисенко отметил, что, несмотря на связанные с пандемией сложности, Египет стабильно остается ключевым торговым партнером России в Африке, на него приходится около трети товарообмена с континентом.
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"Взаимный товарооборот в 2021 году, по предварительным статистическим данным, составил примерно 5 миллиардов долларов США, прибавив 10% по сравнению с 2020 годом", - сообщил посол.
По его словам, РФ экспортирует в Египет пшеницу и другие зерновые, металлы, древесину, машины и оборудование, изделия химической промышленности, а импортирует фрукты, овощи и текстиль.
На египетском рынке действуют порядка 470 отечественных фирм, инвестировавших более 8 миллиардов долларов, отметил посол.
Говоря о препятствиях на пути увеличения товарооборота, посол отметил, что многое упирается в желание защитить собственных производителей от конкуренции и препоны, связанные с бюрократическими процедурами. "Стараемся помогать российским компаниям преодолевать такие сложности. Они есть, но в целом не создают значительных помех для успешной кооперации России и Египта", - подчеркнул дипломат.
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