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Туризм
https://ria.ru/20220208/egipet-1771604386.html
Около 125 тысяч россиян посетили Египет с начала года
Около 125 тысяч россиян посетили Египет с начала года - РИА Новости, 08.02.2022
Около 125 тысяч россиян посетили Египет с начала года
Порядка 125 тысяч российских туристов посетили Египет за первые две недели текущего года, при этом в 2021 году страну посетили более 700 тысяч граждан РФ,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:06
2022-02-08T09:06
туризм
новости - туризм
египет
россия
георгий борисенко
хургада
шарм-эш-шейх
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Порядка 125 тысяч российских туристов посетили Египет за первые две недели текущего года, при этом в 2021 году страну посетили более 700 тысяч граждан РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.Дипломат напомнил, что Египет входил в тройку самых популярных туристических направлений среди россиян до крушения российского самолета с туристами над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Так, в 2014 году египетские курорты на Красном море посетили 3,3 миллиона россиян."После закрытия прямого авиасообщения поток практически сошел на нет и оценивался в несколько десятков тысяч туристов в год после восстановления в 2018 году полетов между Москвой и Каиром", - сообщил Борисенко."В прошлом году здесь побывали более 700 тысяч россиян, а за первые две недели 2022 года АРЕ посетили порядка 125 тысяч наших граждан", - сообщил посол.Он отметил, что ежедневно в каждом из аэропортов курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх приземляются по 20-25 рейсов из России.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. Россия возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.
https://ria.ru/20220204/egipet-1770864578.html
https://ria.ru/20220203/tury-1770682341.html
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новости - туризм, египет, россия, георгий борисенко, хургада, шарм-эш-шейх
09:06 08.02.2022
 
Около 125 тысяч россиян посетили Египет с начала года

Около 125 тысяч россиян посетили Египет за первые две недели года

© РИА Новости / Радван Эльмагд / Перейти в фотобанкТуристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма
Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Радван Эльмагд
Перейти в фотобанк
Туристы во время экскурсии на территории храмового комплекса Древнего Египта - Карнакского храма
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КАИР, 8 фев – РИА Новости, Заман Рамазанов. Порядка 125 тысяч российских туристов посетили Египет за первые две недели текущего года, при этом в 2021 году страну посетили более 700 тысяч граждан РФ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
Дипломат напомнил, что Египет входил в тройку самых популярных туристических направлений среди россиян до крушения российского самолета с туристами над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Так, в 2014 году египетские курорты на Красном море посетили 3,3 миллиона россиян.
"После закрытия прямого авиасообщения поток практически сошел на нет и оценивался в несколько десятков тысяч туристов в год после восстановления в 2018 году полетов между Москвой и Каиром", - сообщил Борисенко.
"В прошлом году здесь побывали более 700 тысяч россиян, а за первые две недели 2022 года АРЕ посетили порядка 125 тысяч наших граждан", - сообщил посол.
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Он отметил, что ежедневно в каждом из аэропортов курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх приземляются по 20-25 рейсов из России.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года. Россия возобновила авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с 9 августа 2021 года после того, как несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности провели инспекции в воздушных гаванях Египта.
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