https://ria.ru/20220208/dzhagaryan-1771480522.html

Леван Джагарян: работа по АЭС в Бушере не останавливалась ни на день

Леван Джагарян: работа по АЭС в Бушере не останавливалась ни на день - РИА Новости, 08.02.2022

Леван Джагарян: работа по АЭС в Бушере не останавливалась ни на день

Посол России в Иране Леван Джагарян в преддверии отмечаемого в РФ Дня дипломатического работника рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Антону Быстрову РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:00

2022-02-08T13:00

2022-02-08T13:00

интервью

аэс "бушер"

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

тегеран (город)

владимир путин

в мире

иран

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Посол России в Иране Леван Джагарян в преддверии отмечаемого в РФ Дня дипломатического работника рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Антону Быстрову о том, стоит ли в ближайшее время ожидать визита Путина в Тегеран, как обстоит дело с российско-иранским сотрудничеством в военно-технической сфере, обрисовал перспективы взаимодействия двух стран в энергетической, космической и других областях.– В ходе визита президента Раиси в Москву обсуждался целый комплекс вопросов – от экономики до военной сферы, а иранские официальные лица заявляли, что визит может стать поворотным моментом в двусторонних отношениях. Согласны ли вы с таким мнением?– Действительно в ходе визита президента Ирана Раиси в Москву обсуждался целый комплекс вопросов. Вполне согласен с заявлениями иранских официальных лиц о том, что эту поездку можно рассматривать в качестве поворотного момента в двусторонних отношениях.Хотел бы напомнить, что с самого начала нынешнее иранское правительство объявило о развороте во внешней политике на восток, провозгласив намерение сосредоточиться на укреплении связей с региональными и соседними странами, включая Россию и Китай. Это, конечно, вовсе не означает, что Иран не будет сотрудничать со странами Запада. Однако, как мне представляется, действующая администрация Раиси в отличие от предыдущей команды будет делать акцент на восточном векторе.– Как продвигается работа по заключению нового договора об основах взаимоотношений, который должен стать заменой предыдущему? Удалось ли в ходе визита Раиси снять имевшиеся вопросы для его непосредственного заключения? Когда договор может быть подписан, и что на настоящий момент мешает этому?– Что касается проекта договора, который вы упомянули, то его текст мы получили в декабре 2021 года. Началась сложная и кропотливая работа. Для начала его необходимо было перевести на русский язык. Затем проект для согласования был разослан в десятки российских министерств и ведомств. Запрошено мнение различных департаментов МИД России. Поэтому на данный момент мы сосредоточенны на сборе оценок всех заинтересованных российских ведомств, на что, естественно, требуется определенное время. После этого с учетом всех полученных соображений мы будем готовы передать иранским коллегам отредактированный проект документа для его дальнейшего обсуждения. В этой связи каких-либо моментов, которые могли бы мешать заключению договора не вижу. Эксперты и специалисты двух стран должны в спокойном режиме поработать над текстом.– Прорабатывается ли визит президента России Владимира Путина в Тегеран, и когда он может состояться? В подвешенном состоянии находится вопрос о проведении саммита стран-гарантов астанинского процесса Россия-Иран-Турция по Сирии в Тегеране. Направляла ли иранская сторона Москве конкретику по срокам этой встречи?– В конкретном плане визит президента России Путина в Иран пока не обсуждается. Однако проведение очередного саммита по Сирии в формате Россия-Иран-Турция, который должна приняться у себя иранская сторона, остается на нашей повестке. Из-за сложной эпидемиологической ситуации сроки еще не определены. Хотел бы также сделать отсылку к совместному заявлению представителей России, Ирана и Турции по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая состоялась 21-22 декабря 2021 года в Нур-Султане. Из него следует, что перед встречей на высшем уровне стороны планируют провести 18-ю международную встречу по Сирии, а также организовать очередную министерскую встречу в астанинском формате.– Вернемся к итогам визита в российскую столицу иранского президента, который заявил, что Тегеран и Москва достигли соглашений о расширении оборонного сотрудничества. Так ли это и идет ли речь о поставках Россией военной техники Ирану? Какой? В СМИ появлялась информация о поставках Ирану истребителей СУ-35, а также несколько батарей ЗРК С-400. Подтверждаете ли вы эти данные?– Военно-техническое сотрудничество с Ираном осуществляется под жестким государственным контролем, в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и при соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.Современная история российско-иранского ВТС насчитывает более 50 лет. За долгие годы в этой чувствительной сфере между странами сложились устойчивые контакты, направленные на взаимовыгодное сотрудничество при обязательном учете интересов обеих сторон.Положительный опыт реализации многочисленных проектов позволяет с оптимизмом говорить о перспективах такого сотрудничества ив дальнейшем.Несомненно, визит президента Ирана Раиси в Москву и состоявшиеся переговоры придадут новый импульс всему спектру двусторонних отношений, в том числе в сфере ВТС.После завершения 18 октября 2020 года действия известных ограничений в отношении Ирана в области ВТС стороны могут вести конструктивный диалог по всей номенклатуре продукции военного назначения, производимой в России.– Другим направлением, на договоренность в котором указывал Раиси, является космос. Что это подразумевает? Идет ли речь о помощи Ирану в отправке космонавта на МКС, о которой в Тегеране говорили еще в 2019 году?– Что касается сотрудничества в области освоения космоса, то Иран демонстрирует заинтересованность в реализации совместных проектов, рассчитывая на потенциал России, как ведущей космической державы. Разумеется, такое взаимодействие возможно, повторюсь, при строгом соблюдении международных обязательств России в рамках действующих режимов нераспространения.– И в России, и в Иране много раз говорили, что уровень торгово-экономического сотрудничества не соответствует желаемым показателям. Считаете ли вы, что по итогам визита сторонам удастся значительно улучшить торгово-экономическое взаимодействие?– Действительно, на фоне высокого уровня политического взаимодействия между нашими странами существует огромный нереализованный в полной мере потенциал развития торгово-экономического сотрудничества. Вместе с тем в последние годы, несмотря на санкционное давление США и влияние распространения коронавирусной инфекции, мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота. При этом динамика увеличения объема двусторонней торговли в прошедшем 2021 году внушает определенный оптимизм в этой сфере. По данным ФТС России, товарооборот за год вырос более чем на 80% и составил примерно четыре миллиарда долларов, что является историческим максимум в истории российско-иранских отношений. Обе стороны прилагают большие усилия для устранения существующих барьеров в развитии торгово-экономических отношений между нашими странами.– Как ответила Москва на озвученное иранским министром нефти Джавадом Оуджи предложение касательно своповых поставок сниженного газа из РФ на юг Ирана для его дальнейшего экспорта в любую часть мира?– Как вы знаете, в ходе визита президента Раиси в Москву состоялась отдельная встреча сопредседателей межправкомиссии – министра энергетики России Николая Шульгинова и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. На встрече иранская сторона передала ряд предложений по расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Предложения взяты в проработку российскими профильными ведомствами. Рассчитываем, что во время проведения очередной МПК, которая в этом году по очередности должна пройтина территории России, они будут учтены в итоговых документах и возможных двусторонних соглашениях между российскими и иранскими экономоператорами.– Подтверждаете ли вы информацию о соглашениях Ирана с российскими компаниями по участию в разработке газовых и нефтяных месторождений, строительстве нефтеперерабатывающих заводов?– В ходе состоявшегося визита подписан ряд документов экономического характера. Но прежде чем говорить о них, предлагаю подождать начала их реализации, тогда мы воочию увидим практический эффект от достигнутых в рамках саммита соглашений.– Иранская сторона призвала ускорить строительство АЭС в Бушере. Связано ли это с тем, что строительство отстает от обозначенных сроков? Когда будет дан официальный старт строительству третьего энергоблока? Подтверждаете ли вы, что Иран погасил весь долг перед Россией за АЭС "Бушер"?– Несмотря на пандемию, работы по сооружению второй очереди АЭС "Бушер", состоящей из энергоблоков 2 и 3, не останавливались ни на один день.Комментировать финансовые или организационные вопросы, связанные с реализацией этого проекта, считаю нецелесообразным.

https://ria.ru/20220207/iran-1771425906.html

https://ria.ru/20220207/peregovory-1771454957.html

https://ria.ru/20220119/iran-1768590614.html

https://ria.ru/20220207/iran-1771422069.html

https://ria.ru/20210903/gazoprovod-1748432007.html

https://ria.ru/20220122/peregovory-1769016556.html

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интервью, аэс "бушер", федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, тегеран (город), владимир путин, в мире, иран, леван джагарян