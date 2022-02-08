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Дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке (1837)

Дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке (1837) - РИА Новости, 08.02.2022

Дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом на Черной речке (1837)

8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года в предместье Петербурга на Черной речке произошла дуэль великого русского поэта и писателя Александра Пушкина с РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:00

2022-02-08T04:00

2022-02-08T04:00

справки

александр пушкин

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8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года в предместье Петербурга на Черной речке произошла дуэль великого русского поэта и писателя Александра Пушкина с французским подданным Жоржем Дантесом.10 февраля (29 января по старому стилю) от раны, полученной на дуэли, поэт скончался. Поводом к дуэли послужил анонимный пасквиль, оскорбительный для чести жены Пушкина Натальи (урожденной Гончаровой) и его самого. 16 ноября (4 ноября по старому стилю) 1836 года Пушкин получил три экземпляра анонимного послания, заносившего его в "орден рогоносцев" и намекавшего на настойчивые ухаживания за его женой кавалергардского поручика барона Жоржа Дантеса – француза, принятого в русскую службу и усыновленного голландским посланником бароном Геккерном.Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, тот вначале принял вызов, но через барона Геккерна просил отсрочки на 15 дней. В продолжение этого времени Пушкин узнал, что Дантес сделал предложение его свояченице Екатерине Гончаровой, и взял свой вызов назад. Свадьба состоялась 22 января (10 января по старому стилю) 1837 года.Пушкин очень резко выражал свое презрение Дантесу, который продолжал встречаться с его женой Натальей и оказывать ей знаки внимания, и Геккерну, который усиленно интриговал против него – сплетни не прекращались. Выведенный окончательно из терпения, Пушкин послал Геккерну крайне оскорбительное письмо, на которое тот ответил вызовом от имени Дантеса.8 февраля (27 января по старому стилю) в пятом часу вечера в предместье Петербурга на Черной речке произошла дуэль. Секундантами были секретарь французского посольства виконт Лоран д'Аршиак со стороны Дантеса и лицейский товарищ Пушкина подполковник Константин Данзас.Условия дуэли, по настоянию поэта, были смертельными и не давали никому из противников шанса уцелеть: барьер отделял врагов на десять шагов, стрелять разрешалось с любого расстояния на пути к барьеру. Дантес выстрелил первым и смертельно ранил Пушкина в правую сторону живота. Поэт упал, но потом приподнялся на руку, подозвал Дантеса к барьеру. Прицелившись, выстрелил и, увидев, что противник его упал, закричал: "Браво!". Рана Дантеса оказалась не опасной − пуля попала в мякоть руки, которой Дантес прикрыл грудь.Раненый Пушкин был доставлен к себе на квартиру. Поэт прилагал все усилия, чтобы не обеспокоить жену, скрывал свои страдания. Позже приглашенные доктора определили неизбежность трагической развязки – от Пушкина этого не скрыли.К поэту был приглашен священник, который исповедовал его и причастил.Александр Пушкин, стоически перенося в течение двух суток мучения, 10 февраля (29 января по старому стилю) скончался в окружении друзей в своей квартире в Петербурге на набережной реки Мойки.Два дня гроб с телом поэта находился в квартире, которую в это время посещали толпы людей самых разных сословий. В ночь с 11 на 12 февраля (30 на 31 января по старому стилю) гроб был перенесен в церковь Придворно-Конюшенного ведомства. Утром 13 февраля (1 февраля по старому стилю) состоялось отпевание поэта, вечером его прах отвезли в Свято-Успенский Святогорский монастырь Псковской губернии, где находилось фамильное кладбище Ганнибалов-Пушкиных.18 февраля (6 февраля по старому стилю) 1837 года после заупокойной панихиды в южном приделе Успенского собора, тело поэта было предано земле у алтарной стены. Спустя четыре года на могиле был установлен мраморный памятник, выполненный по заказу вдовы Пушкина.Смерть Пушкина была воспринята многими как национальная трагедия, это нашло выражение в поэтических откликах Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Алексея Кольцова.В 1937 году на месте дуэли на Черной речке был установлен обелиск работы скульптора Матвея Манизера. За участие в дуэли с Александром Пушкиным, имевшей смертельный исход, Дантес-Геккерн был приговорен формально к расстрелу, замененному высылкой из России. Поселившись во Франции, Жорж Шарль Дантес-Геккерн (1812-1895) сделал видную карьеру – он был одним из крупных деятелей переворота 2 декабря 1851 года, посредником в тайных переговорах Наполеона III с Николаем I. Впоследствии стал сенатором, мэром Сульца, коммерческим деятелем, был награжден степенью командора ордена Почетного легиона. Жена Дантеса Екатерина, урожденная Гончарова, скончалась в 1843 году во Франции от послеродовой горячки. За участие в дуэли поэта Константин Данзас (1800-1870) был предан суду и приговорен к двухмесячному аресту на гауптвахте. Пушкин, умирая, беспокоился о нем и передал на память кольцо с бирюзой. Позднее Данзас служил на Кавказе в Текинском пехотном полку, участвовал в экспедициях против горцев. В 1856 году вышел в отставку в звании генерал-майора. Со слов Данзаса Александром Аммосовым была составлена брошюра "Последние дни жизни и кончина А.С. Пушкина", изданная в 1863 году.Жена поэта Наталья Николаевна, урожденная Гончарова (1812-1863), не знала о дуэли, ставшей для Пушкина роковой. Ей были посвящены стихотворения поэта "На холмах Грузии", "Чистейшей прелести чистейший образец", "Мадонна" (1830), "Красавице" (1831), "Отрывок", "Нет, не дорожу я" (1832), "Пора мой друг, пора..." (1836). Через семь лет после смерти Пушкина, в 1846 году вышла замуж за генерала Петра Ланского.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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справки, александр пушкин