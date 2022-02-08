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В ГАИ назвали предполагаемого виновника массового ДТП в Москве

В ГАИ назвали предполагаемого виновника массового ДТП в Москве - РИА Новости, 08.02.2022

В ГАИ назвали предполагаемого виновника массового ДТП в Москве

Предполагаемым виновником ДТП на западе Москвы стал водитель автомобиля Mercedes, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:58

2022-02-08T16:58

2022-02-08T16:58

происшествия

авто

рублевское шоссе

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Предполагаемым виновником ДТП на западе Москвы стал водитель автомобиля Mercedes, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.На Рублевском шоссе в сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых. По данным столичного главка МЧС, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах."По уточненным данным, в ДТП пострадали четыре человека, включая предполагаемого виновника дорожной аварии - водителя автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении УГИБДД.

рублевское шоссе

москва

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происшествия, авто, рублевское шоссе, москва