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На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 08.02.2022
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей
Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:08
2022-02-08T16:40
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС."В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах."Все пострадавшие деблокированы и переданы медикам. На место ДТП прибыл санитарный вертолет", - добавил представитель ведомства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, с места ДТП вертолетом доставили в больницу водителя такси с различными травмами. В полете его сопровождала медицинская бригада медицины катастроф.
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москва, происшествия, авто
16:08 08.02.2022 (обновлено: 16:40 08.02.2022)
 
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей, пострадали четыре человека

© РИА Новости / Олег Матюнин / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС возле автомобиля, пострадавшего в результате ДТП с участием девяти машин на Рублевском шоссе
Сотрудники ДПС возле автомобиля, пострадавшего в результате ДТП с участием девяти машин на Рублевском шоссе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Олег Матюнин
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС.
"В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах.
"Все пострадавшие деблокированы и переданы медикам. На место ДТП прибыл санитарный вертолет", - добавил представитель ведомства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, с места ДТП вертолетом доставили в больницу водителя такси с различными травмами. В полете его сопровождала медицинская бригада медицины катастроф.
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