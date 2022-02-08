https://ria.ru/20220208/dtp-1771711357.html

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 08.02.2022

На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей

Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:08

2022-02-08T16:08

2022-02-08T16:40

москва

происшествия

авто

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС."В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах."Все пострадавшие деблокированы и переданы медикам. На место ДТП прибыл санитарный вертолет", - добавил представитель ведомства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, с места ДТП вертолетом доставили в больницу водителя такси с различными травмами. В полете его сопровождала медицинская бригада медицины катастроф.

https://ria.ru/20220116/dtp-1768131041.html

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москва, происшествия, авто