https://ria.ru/20220208/dtp-1771711357.html
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 08.02.2022
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей
Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:08
2022-02-08T16:08
2022-02-08T16:40
москва
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771715464_0:5:1112:631_1920x0_80_0_0_b1d658a5d4b364ed2e582ace29146543.jpg
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС."В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах."Все пострадавшие деблокированы и переданы медикам. На место ДТП прибыл санитарный вертолет", - добавил представитель ведомства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, с места ДТП вертолетом доставили в больницу водителя такси с различными травмами. В полете его сопровождала медицинская бригада медицины катастроф.
https://ria.ru/20220116/dtp-1768131041.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771715464_209:0:1050:631_1920x0_80_0_0_4c4ae5d2593f7dab9ae731a8f869f1db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, авто
16:08 08.02.2022 (обновлено: 16:40 08.02.2022)
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей
На Рублевском шоссе в Москве столкнулись девять автомобилей, пострадали четыре человека
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при столкновении девяти автомобилей на Рублевском шоссе в Москве, на место ДТП прибыл медицинский вертолет, рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС.
"В сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали четыре человека, трое из них оказались зажатыми в машинах.
"Все пострадавшие деблокированы и переданы медикам. На место ДТП прибыл санитарный вертолет", - добавил представитель ведомства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ, с места ДТП вертолетом доставили в больницу водителя такси с различными травмами. В полете его сопровождала медицинская бригада медицины катастроф.