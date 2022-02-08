https://ria.ru/20220208/dron-1771620089.html

В Самаре начались испытания дрона-перехватчика "Волк-18"

В Самаре начались испытания дрона-перехватчика "Волк-18" - РИА Новости, 08.02.2022

В Самаре начались испытания дрона-перехватчика "Волк-18"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал испытания своего дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях в аэропорту Самары, сообщили журналистам во вторник в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T10:33

2022-02-08T10:33

2022-02-08T10:49

безопасность

москва

самара

курумоч (аэропорт)

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал испытания своего дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях в аэропорту Самары, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.Беспилотник "Волк-18" способен выводить дроны-нарушители из строя с помощью сеток-ловушек. Кроме того, "Волк" имеет возможность таранить другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА)."С 7 февраля 2022 года в аэропорту Курумоч (Самара) начались испытания комплекса "ROSC-1", укомплектованного "охотником за дронами" "Волк-18", в реальных условиях эксплуатации", - сказали в концерне.Макет радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1", включающего перехватчик "Волк", будет представлен "Алмаз-Антеем" на IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая пройдет в Москве 9-10 февраля.Также "Алмаз-Антей" представит на выставке натурные образцы и макеты своего аэронавигационного оборудования. В частности, АО "ВНИИРА" (входит в концерн) представит пульт диспетчера, другое дочернее предприятие - "НПО "Алмаз" - представит макеты доплеровского метеорологического локатора "ДМРЛ-3", трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2" и другие комплексы.Соэкспонентами концерна на NAIS 2022 выступят также АО "Азимут" и ООО "Инстрой". Компании представят образцы продукции, которую "Алмаз-Антей" комплексно использует при оснащении аэропортов.

https://ria.ru/20220128/bespilotnik-1769940396.html

https://ria.ru/20220125/boepripasy-1769384097.html

https://ria.ru/20211225/lep-1765435463.html

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безопасность, москва, самара, курумоч (аэропорт), концерн пво "алмаз-антей"