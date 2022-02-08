10:33 08.02.2022 (обновлено: 10:49 08.02.2022)
В Самаре начались испытания дрона-перехватчика "Волк-18"
"Алмаз-Антей" начал испытания дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов "Волк-18"
Автоматический перехватчик малоразмерных беспилотных летательных аппаратов "Волк-18". Архивное фото
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал испытания своего дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях в аэропорту Самары, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.
Беспилотник "Волк-18" способен выводить дроны-нарушители из строя с помощью сеток-ловушек. Кроме того, "Волк" имеет возможность таранить другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
28 января, 14:28"Орион" из Дубны: как производят ударные дроны для армии
Макет радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1", включающего перехватчик "Волк", будет представлен "Алмаз-Антеем" на IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая пройдет в Москве 9-10 февраля.
25 января, 11:13Дроны-камикадзе "Калашникова" КУБ начнут поставлять на экспорт
Также "Алмаз-Антей" представит на выставке натурные образцы и макеты своего аэронавигационного оборудования. В частности, АО "ВНИИРА" (входит в концерн) представит пульт диспетчера, другое дочернее предприятие - "НПО "Алмаз" - представит макеты доплеровского метеорологического локатора "ДМРЛ-3", трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2" и другие комплексы.
Соэкспонентами концерна на NAIS 2022 выступят также АО "Азимут" и ООО "Инстрой". Компании представят образцы продукции, которую "Алмаз-Антей" комплексно использует при оснащении аэропортов.
25 декабря 2021, 03:12Новое оружие РоссииРоссийские военные ученые разработали дрон, заряжающийся от ЛЭП