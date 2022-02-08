22:49 08.02.2022 (обновлено: 09:34 09.02.2022)
Умерла дрессировщица Ольга Денисова
Дрессировщица Ольга Денисова умерла на 76-м году жизни
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкАттракцион "В мире животных" под руководством Ольги Денисовой. 1981 год
Аттракцион "В мире животных" под руководством Ольги Денисовой. 1981 год
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди) скончалась на 76-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.
"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора", - говорится в сообщении.
Ольга Денисова была представительницей цирковой семьи. Несколько лет она работала в номере "Акробаты с подкидными досками", затем стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. В номере "Чубарые лошади и шимпанзе" она выступала вместе с дочерью Эльвирой. А с мужем Сарватом Бегбуди впервые в России стала работать с белыми тиграми.
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкДрессировщица Ольга Денисова выступает с дрессированным слоном
Дрессировщица Ольга Денисова выступает с дрессированным слоном