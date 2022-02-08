https://ria.ru/20220208/dressirovschitsa-1771782927.html

Умерла дрессировщица Ольга Денисова

Умерла дрессировщица Ольга Денисова - РИА Новости, 09.02.2022

Умерла дрессировщица Ольга Денисова

Дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди) скончалась на 76-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-08T22:49

2022-02-08T22:49

2022-02-09T09:34

россия

общество

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди) скончалась на 76-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Росгосцирка."Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора", - говорится в сообщении.Ольга Денисова была представительницей цирковой семьи. Несколько лет она работала в номере "Акробаты с подкидными досками", затем стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. В номере "Чубарые лошади и шимпанзе" она выступала вместе с дочерью Эльвирой. А с мужем Сарватом Бегбуди впервые в России стала работать с белыми тиграми.

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2022

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россия, общество