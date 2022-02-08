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Умерла дрессировщица Ольга Денисова
Умерла дрессировщица Ольга Денисова - РИА Новости, 09.02.2022
Умерла дрессировщица Ольга Денисова
Дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди) скончалась на 76-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Росгосцирка. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-08T22:49
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россия
общество
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди) скончалась на 76-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Росгосцирка."Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора", - говорится в сообщении.Ольга Денисова была представительницей цирковой семьи. Несколько лет она работала в номере "Акробаты с подкидными досками", затем стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. В номере "Чубарые лошади и шимпанзе" она выступала вместе с дочерью Эльвирой. А с мужем Сарватом Бегбуди впервые в России стала работать с белыми тиграми.
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россия, общество
22:49 08.02.2022 (обновлено: 09:34 09.02.2022)
 
Умерла дрессировщица Ольга Денисова

Дрессировщица Ольга Денисова умерла на 76-м году жизни

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкАттракцион "В мире животных" под руководством Ольги Денисовой. 1981 год
Аттракцион В мире животных под руководством Ольги Денисовой. 1981 год - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
Аттракцион "В мире животных" под руководством Ольги Денисовой. 1981 год
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди) скончалась на 76-м году жизни, говорится в сообщении на сайте Росгосцирка.
"Администрация и профсоюзный комитет Российской государственной цирковой компании с прискорбием сообщают, что 8 февраля на 76-м году ушла из жизни заслуженная артистка России, дрессировщица Ольга Денисова (Бегбуди). Человек высокой культуры и искрометного юмора", - говорится в сообщении.
Ольга Денисова была представительницей цирковой семьи. Несколько лет она работала в номере "Акробаты с подкидными досками", затем стала дрессировщицей слонов и экзотических животных. В номере "Чубарые лошади и шимпанзе" она выступала вместе с дочерью Эльвирой. А с мужем Сарватом Бегбуди впервые в России стала работать с белыми тиграми.
© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкДрессировщица Ольга Денисова выступает с дрессированным слоном
Дрессировщица Ольга Денисова выступает с дрессированным слоном - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Дрессировщица Ольга Денисова выступает с дрессированным слоном
 
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