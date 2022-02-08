https://ria.ru/20220208/dorogi-1771632057.html
Российских автомобилистов ждут нововведения
"Ъ": в России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов - РИА Новости, 08.02.2022
Российских автомобилистов ждут нововведения
Сотрудники подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института разработали проект единого стандарта с требованиями к... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:15
2022-02-08T11:15
2022-02-08T13:50
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сотрудники подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института разработали проект единого стандарта с требованиями к безопасности пешеходов на проезжей части, пишет "Коммерсантъ".Среди прочего эксперты предложили ввести в нормативное употребление такие термины, как "рефюж" — защитный элемент перед островком безопасности, предотвращающий наезд автомобилей на пешеходов, — "дивертор" — ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке — и "шикана" — последовательность тесных извивающихся поворотов в автогонках, которую применяют и для намеренного замедления транспорта на городских улицах. В последнем случае речь идет об организации так называемого зигзагообразного движения при помощи направляющих островков.Проект подразумевает оформление в районах жилой застройки перекрестков, приподнятых на восемь сантиметров над проезжей частью: там скорость хотят ограничить до 20-40 километров в час, а также сократить число полос или уменьшить их ширину. Помимо этого, предлагается ограничить скорость на подъезде к нерегулируемым переходам: В РосдорНИИ предполагают, что нововведения помогут "успокоить" движение автомобилей и повысить уровень безопасности пешеходов. Проект планируют ввести в действие в 2022-2023 годах, однако некоторые положения вызвали критику, в частности у ГИБДД. В ведомстве отметили, что применение "шикан" не регламентировано, а их внедрение должно быть обосновано научным сообществом и экспериментально. В противном случае такое спонтанное решение приведет к росту числа аварий, подытожили в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20220203/avtolovushki-1770941638.html
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
11:15 08.02.2022 (обновлено: 13:50 08.02.2022)
"Ъ": в России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов
"Коммерсантъ": РосдорНИИ разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на дороге
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Сотрудники подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института разработали проект единого стандарта с требованиями к безопасности пешеходов на проезжей части, пишет
"Коммерсантъ".
Среди прочего эксперты предложили ввести в нормативное употребление такие термины, как "рефюж" — защитный элемент перед островком безопасности, предотвращающий наезд автомобилей на пешеходов, — "дивертор" — ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке — и "шикана" — последовательность тесных извивающихся поворотов в автогонках, которую применяют и для намеренного замедления транспорта на городских улицах. В последнем случае речь идет об организации так называемого зигзагообразного движения при помощи направляющих островков.
Проект подразумевает оформление в районах жилой застройки перекрестков, приподнятых на восемь сантиметров над проезжей частью: там скорость хотят ограничить до 20-40 километров в час, а также сократить число полос или уменьшить их ширину. Помимо этого, предлагается ограничить скорость на подъезде к нерегулируемым переходам:
—внутри микрорайонов — не выше 20 километров в час;
—на улицах и дорогах местного значения — не выше 30;
—на магистральных улицах районного значения — не выше 40;
—на загородных трассах — не выше 70 на улицах и дорогах местного значения.
В РосдорНИИ предполагают, что нововведения помогут "успокоить" движение автомобилей и повысить уровень безопасности пешеходов.
Проект планируют ввести в действие в 2022-2023 годах, однако некоторые положения вызвали критику, в частности у ГИБДД. В ведомстве отметили, что применение "шикан" не регламентировано, а их внедрение должно быть обосновано научным сообществом и экспериментально. В противном случае такое спонтанное решение приведет к росту числа аварий, подытожили в Госавтоинспекции.