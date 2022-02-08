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Российских автомобилистов ждут нововведения
"Ъ": в России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов - РИА Новости, 08.02.2022
Российских автомобилистов ждут нововведения
Сотрудники подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института разработали проект единого стандарта с требованиями к... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:15
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общество
авто
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сотрудники подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института разработали проект единого стандарта с требованиями к безопасности пешеходов на проезжей части, пишет "Коммерсантъ".Среди прочего эксперты предложили ввести в нормативное употребление такие термины, как "рефюж" — защитный элемент перед островком безопасности, предотвращающий наезд автомобилей на пешеходов, — "дивертор" — ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке — и "шикана" — последовательность тесных извивающихся поворотов в автогонках, которую применяют и для намеренного замедления транспорта на городских улицах. В последнем случае речь идет об организации так называемого зигзагообразного движения при помощи направляющих островков.Проект подразумевает оформление в районах жилой застройки перекрестков, приподнятых на восемь сантиметров над проезжей частью: там скорость хотят ограничить до 20-40 километров в час, а также сократить число полос или уменьшить их ширину. Помимо этого, предлагается ограничить скорость на подъезде к нерегулируемым переходам: В РосдорНИИ предполагают, что нововведения помогут "успокоить" движение автомобилей и повысить уровень безопасности пешеходов. Проект планируют ввести в действие в 2022-2023 годах, однако некоторые положения вызвали критику, в частности у ГИБДД. В ведомстве отметили, что применение "шикан" не регламентировано, а их внедрение должно быть обосновано научным сообществом и экспериментально. В противном случае такое спонтанное решение приведет к росту числа аварий, подытожили в Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20220203/avtolovushki-1770941638.html
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общество, авто, россия, гибдд мвд рф
11:15 08.02.2022 (обновлено: 13:50 08.02.2022)
 
"Ъ": в России разработали новый ГОСТ по безопасности пешеходов

"Коммерсантъ": РосдорНИИ разработал новый ГОСТ по безопасности пешеходов на дороге

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на одной из улиц в Москве
Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сотрудники подведомственного Минтрансу Российского дорожного научно-исследовательского института разработали проект единого стандарта с требованиями к безопасности пешеходов на проезжей части, пишет "Коммерсантъ".
Среди прочего эксперты предложили ввести в нормативное употребление такие термины, как "рефюж" — защитный элемент перед островком безопасности, предотвращающий наезд автомобилей на пешеходов, — "дивертор" — ограждение для перекрытия сквозного проезда на перекрестке — и "шикана" — последовательность тесных извивающихся поворотов в автогонках, которую применяют и для намеренного замедления транспорта на городских улицах. В последнем случае речь идет об организации так называемого зигзагообразного движения при помощи направляющих островков.
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Проект подразумевает оформление в районах жилой застройки перекрестков, приподнятых на восемь сантиметров над проезжей частью: там скорость хотят ограничить до 20-40 километров в час, а также сократить число полос или уменьшить их ширину. Помимо этого, предлагается ограничить скорость на подъезде к нерегулируемым переходам:
  • внутри микрорайонов — не выше 20 километров в час;
  • на улицах и дорогах местного значения — не выше 30;
  • на магистральных улицах районного значения — не выше 40;
  • на загородных трассах — не выше 70 на улицах и дорогах местного значения.
В РосдорНИИ предполагают, что нововведения помогут "успокоить" движение автомобилей и повысить уровень безопасности пешеходов.
Проект планируют ввести в действие в 2022-2023 годах, однако некоторые положения вызвали критику, в частности у ГИБДД. В ведомстве отметили, что применение "шикан" не регламентировано, а их внедрение должно быть обосновано научным сообществом и экспериментально. В противном случае такое спонтанное решение приведет к росту числа аварий, подытожили в Госавтоинспекции.
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