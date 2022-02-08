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В ЛНР обвинили Киев в уходе от диалога по безопасности в Донбассе

В ЛНР обвинили Киев в уходе от диалога по безопасности в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022

В ЛНР обвинили Киев в уходе от диалога по безопасности в Донбассе

Киев уходит от конструктивного диалога при обсуждении вопросов безопасности в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T23:42

2022-02-08T23:42

2022-02-08T23:42

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лнр

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ЛУГАНСК, 8 фев - РИА Новости. Киев уходит от конструктивного диалога при обсуждении вопросов безопасности в Донбассе, заявила пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Во вторник проходят видеоконференции рабочих подгрупп контактной группы по Донбассу. Заседание самой контактной группы запланировано на среду."Украина на заседании подгруппы по вопросам безопасности продолжила увиливать от конструктивного диалога. Все наши попытки привести Украину к согласованию уточненного координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня, полноценный запуск которого позволит значительно снизить напряженность на линии разграничения, разбились о деструктивную позицию украинской стороны", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.По словам пресс-секретаря делегации республики, на протяжении всего заседания представитель Киева в подгруппе "уходил в пространные разглагольствования" и был готов обсуждать "что угодно", но не вопрос взаимодействия сторон в рамках координационного механизма в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Поведение украинской стороны в очередной раз подтвердило незаинтересованность Киева в полноценном запуске координационного механизма… Увиливая от конструктивного диалога по существу, Украина в очередной раз продемонстрировала полное отсутствие желания и политической воли к достижению реальных и предметных договоренностей по предотвращению возможной эскалации на линии соприкосновения", - дополнила Ковшарь.

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в мире, киев, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, лнр