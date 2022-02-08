https://ria.ru/20220208/donbass-1771740360.html

В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник

В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник - РИА Новости, 08.02.2022

В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник ВСУ, который Киев планировал использовать для корректировки... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:50

2022-02-08T17:50

2022-02-08T18:40

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771748511_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_15782abcd14bf1ff1675a24b21b33c99.jpg

ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник ВСУ, который Киев планировал использовать для корректировки артиллерийского огня по территории ЛНР, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями."В районе населенного пункта Попасная (под контролем Киева. — Прим. ред.) противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "ЛЕЛЕКА-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации", — рассказал Филипоненко.Он уточнил, что одновременно с этим Народная милиция ЛНР зафиксировала выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады украинских силовиков и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода ВС Украины в районе подконтрольного Киеву села Новоалександровка.Бойцам Народной милиции ЛНР удалось подавить сигнал ВСУ, перехватить беспилотник и посадить его в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое."Угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована", — пояснил Филипоненко.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.

https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html

https://ria.ru/20220208/bpla-1771644224.html

https://ria.ru/20220127/donbass-1769743407.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина