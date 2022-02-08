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В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник
В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник - РИА Новости, 08.02.2022
В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник ВСУ, который Киев планировал использовать для корректировки... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T17:50
2022-02-08T18:40
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник ВСУ, который Киев планировал использовать для корректировки артиллерийского огня по территории ЛНР, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями."В районе населенного пункта Попасная (под контролем Киева. — Прим. ред.) противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "ЛЕЛЕКА-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации", — рассказал Филипоненко.Он уточнил, что одновременно с этим Народная милиция ЛНР зафиксировала выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады украинских силовиков и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода ВС Украины в районе подконтрольного Киеву села Новоалександровка.Бойцам Народной милиции ЛНР удалось подавить сигнал ВСУ, перехватить беспилотник и посадить его в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое."Угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована", — пояснил Филипоненко.В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина
17:50 08.02.2022 (обновлено: 18:40 08.02.2022)
 
В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив беспилотник

В ЛНР предотвратили артиллерийский удар, перехватив украинский беспилотник

© Фото : Народная милиция ЛНРБеспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе
Беспилотник-корректировщик ВСУ, перехваченный силами Народной милиции ЛНР у села Калиново-Борщеватое в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : Народная милиция ЛНР
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ЛУГАНСК, 8 фев — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник ВСУ, который Киев планировал использовать для корректировки артиллерийского огня по территории ЛНР, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявляли о прибытии в Донбасс расчетов БПЛА украинских силовиков. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями.
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"В районе населенного пункта Попасная (под контролем Киева. — Прим. ред.) противник осуществил запуск беспилотного летательного аппарата "ЛЕЛЕКА-100", способного передавать видеоизображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации", — рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что одновременно с этим Народная милиция ЛНР зафиксировала выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады украинских силовиков и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода ВС Украины в районе подконтрольного Киеву села Новоалександровка.
Бойцам Народной милиции ЛНР удалось подавить сигнал ВСУ, перехватить беспилотник и посадить его в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое.
"Угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована", — пояснил Филипоненко.
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В последнее время украинская армия сосредоточила в Донбассе половину личного состава и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — ударного турецкого беспилотника Bayraktar, а также РСЗО "Смерч" и "Ураган". Помимо этого, в их распоряжении есть противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные из США в качестве военной помощи. Москва много раз обращала внимание Вашингтона и европейских стран, что украинские власти всячески пытаются саботировать выполнение минских договоренностей.
Западные страны неоднократно заявляли о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве обвинения отрицают — там полагают, что эти сообщения служат предлогом для размещения в Восточной Европе американских войск и сил НАТО.
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