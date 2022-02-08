https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html

Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе

Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022

Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T16:22

2022-02-08T16:22

2022-02-08T16:45

в мире

ситуация в днр и лнр

эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

украина

донбасс

хельга шмид

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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве.Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, отметил французский лидер.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771715495.html

https://ria.ru/20220208/vstrecha-1771715132.html

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