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https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html
Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе
Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 08.02.2022
Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T16:22
2022-02-08T16:45
в мире
ситуация в днр и лнр
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
украина
донбасс
хельга шмид
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КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве.Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, отметил французский лидер.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
https://ria.ru/20220208/ukraina-1771715495.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, украина, донбасс, хельга шмид, энтони блинкен, сергей лавров, сша, киев, россия, обсе
16:22 08.02.2022 (обновлено: 16:45 08.02.2022)
 
Макрон: Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе

Макрон заявил, что Киев подтвердил приверженность режиму прекращения огня в Донбассе

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве.
Украина выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня на Донбассе, отметил французский лидер.
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Киеве. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
16:26
Зеленский прокомментировал слова Путина "терпи, моя красавица"
Генсек ОБСЕ Хельга Шмид приветствовала заявления Путина и Байдена по итогам саммита в Женеве о необходимости выполнения минских соглашений для решения украинского кризиса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
Берлин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
16:25
Встреча политсоветников "нормандского формата" состоится в четверг
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаДонбассХельга ШмидЭнтони БлинкенСергей ЛавровСШАКиевРоссияОБСЕ
 
 
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